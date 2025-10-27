Відео
Головна Метео Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди

Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди

Дата публікації: 27 жовтня 2025 20:30
Оновлено: 20:30
Прогноз погоди 28 жовтня - якою буде погода завтра
Люди під дощем. Фото: Вечірній Київ

У вівторок, 27 жовтня, погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями. У деяких регіонах очікується дощ.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди 28 жовтня

Вночі на сході та південному сході очікуються помірні дощі, а на Луганщині та Донеччині місцями й значні опади. На заході країни дощитиме, а на решті території дощу не передбачається. Вдень дощі очікуються лише у більшості регіонів, крім східних областей.

Вітер буде західний та південно-західний, швидкістю 7–12 м/с, а у західних областях вдень можливі пориви 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +1...+6 °С, вдень — +8...+13 °С, на півдні та південному сході — +11...+16 °С.

Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Також Укргідрометеоцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 28–30 жовтня: у Карпатах очікуються сильні пориви вітру 17–22 м/с. Рівень небезпечності — жовтий.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту. 

Мокрий сніг і дощ — Укргідрометцентр заявив про погіршення погоди - фото 3
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що синоптикиня Наталка Діденко заявила, що погода в Україні 28 жовтня очікується з дощами та хмарністю. Крім того, місцями будуть сильні пориви вітру до 15 метрів на секунду.

А нещодавно у Буковелі випав перший сніг. Територію курорту накрило "білим покривалом".

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
