Погода в Украине 16 февраля — Наталья Диденко предупредила о морозах

Морозная погода. Фото: УНИАН

В Украине резко изменится погода — усилятся морозы с завтрашнего дня, 16 февраля. Резкое похолодание продержится в стране как минимум неделю.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 16 февраля

Карта температур в Украине 16 февраля. Фото: скриншот

Наталья Диденко предупредила, что морозы будут крепнуть в Украине, начиная с 15-16 февраля. По ее прогнозам, холодная погода продержится минимум неделю, а потепление ожидается лишь ближе к концу февраля. Холодная погода останется в Украине на всю следующую неделю, и только с 24 февраля возможно постепенное потепление.

В западных областях возможен небольшой снег, температура ночью снизится до -6...-11 °C, в Карпатах до -15 °C, днем будет от -1 до -6 °C, а на Закарпатье — до +2 °C. В северных областях также прогнозируется небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью составит -11...-16 °C, днем -3...-8 °C. В центральных областях ожидается переменная облачность без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью опустится до -7...-12 °C, днем будет в пределах -1...-6 °C.

Атмосферный фронт. Фото: Wetterpade

Южные области ощутят сухую и прохладную погоду, местами будет гололедица. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью снизится до -4...-9 °C, днем составит от -4 до +1 °C. В восточных регионах без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью составит -10...-15 °C, днем -4...-9 °C.

Из-за резкого похолодания водителям следует быть особенно осторожными на дорогах, соблюдать безопасную скорость и избегать резких маневров. Пешеходам следует выбирать обувь с нескользкой подошвой и быть внимательными на переходах

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду в Украине в течение февраля и рассказали, когда будет пик морозов и наступит долгожданное весеннее тепло.

Также астросиноптики предупредили метеозависимых об активности Солнца и ответили, будут ли магнитные бури в субботу, 15 февраля.