Погода в Україні 16 лютого — Наталка Діденко попередила про морози

Морозна погода. Фото: УНІАН

В Україні різко зміниться погода — посиляться морози від завтра, 16 лютого. Різке похолодання протримається в країні щонайменше тиждень.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Карта температур в Україні 16 лютого. Фото: скриншот

Наталка Діденко попередила, що морози міцнішатимуть в Україні, починаючи з 15-16 лютого. За її прогнозами, холодна погода протримається щонайменше тиждень, а потепління очікується лише ближче до кінця лютого. Холодна погода залишиться в Україні на весь наступний тиждень, і лише з 24 лютого можливе поступове потепління.

У західних областях можливий невеликий сніг, температура вночі знизиться до -6...-11 °C, у Карпатах до -15 °C, удень буде від -1 до -6 °C, а на Закарпатті — до +2 °C. У північних областях також прогнозується невеликий сніг, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура вночі становитиме -11...-16 °C, вдень -3...-8 °C. У центральних областях очікується мінлива хмарність без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Температура вночі опуститься до -7...-12 °C, удень буде в межах -1...-6 °C.

Атмосферний фронт. Фото: Wetterpade

Південні області відчують суху і прохолодну погоду, місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі знизиться до -4...-9 °C, удень становитиме від -4 до +1 °C. У східних регіонах без опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12 м/с, температура вночі складе -10...-15 °C, удень -4...-9 °C.

Через різке похолодання водіям варто бути особливо обережними на дорогах, дотримуватися безпечної швидкості та уникати різких маневрів. Пішоходам слід обирати взуття з неслизькою підошвою та бути уважними на переходах

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду в Україні впродовж лютого та розповіли, коли буде пік морозів і настане довгоочікуване весняне тепло.

Також астросиноптики попередили метеозалежних про активність Сонця та відповіли, чи будуть магнітні бурі у суботу, 15 лютого.