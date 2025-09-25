Погода сегодня, 25 сентября, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на четверг, 25 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет небольшая облачность. В юго-западной части и на востоке страны местами ожидается небольшой дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 25 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Ночью в юго-восточной части местами были порывы до 15-20 м/с.

Между тем температура в северных и большинстве западных областей температура составила ночью +1...+6 °С, на Закарпатье до +10 °С (в северной части на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С), днем будет +11...+16 °С. На остальной территории ночью +6...+11 °С, на побережье морей до +13 °С, а днем +14...+19 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области составила +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...-3 °С. Днем будет +11...+16 °С.

В Киеве тем временем ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 25 сентября дожди вероятны на юго-западе, в центр, на востоке и юге страны. В то же время северные области, значительная часть запада и вторая половина дня в центральной части — ожидается сухая погода. В течение дня температура воздуха в Украине составит +12...+16 °С, в южной части +15...+19 °С.

В Киеве будет сухая и солнечная, но холодная погода. Диденко прогнозировала, что ночью в столице температура составит +3...+6 °С, в окрестностях вероятны заморозки на почве, а днем должно быть +12...+15 °С.

Напомним, недавно мы писали, какой будет погода в течение всей недели.

Также Диденко информировала, что в Карпатах и окружающих регионах уже на этой неделе может быть снег.