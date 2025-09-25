Відео
Підтримати ЗСУ
Відео

Поблизу Запоріжжя збито російський Су-34
Головна Метео Місцями дощ та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

Місцями дощ та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 25 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 25 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на четвер, 25 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде невелика хмарність. У південно-західній частині та на сході країни місцями очікується невеликий дощ. На решті території без опадів.

Про це у середу, 24 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 25 вересня

Місцями дощ та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Вночі у південно-східній частині місцями були пориви до 15-20 м/с.

Тим часом температура у північних та більшості західних областей температура становила вночі +1...+6 °С, на Закарпатті до +10 °С (у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С), вдень буде +11...+16 °С. На решті території вночі +6...+11 °С, на узбережжі морів до +13 °С, а вдень +14...+19 °С.

Місцями дощ та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві прогнозують невелику хмарність, без опадів. Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області становила +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 °С. Вдень буде +11...+16 °С.

У Києві тим часом вночі +3...+5 °С, вдень +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 25 вересня дощі ймовірні на південному заході, в центр, на сході та півдні країни. Водночас північні області, значна частина заходу та друга половина дня у центральній частині - очікується суха погода. Впродовж дня температура повітря в Україні становитиме +12...+16 °С, у південній частині +15...+19 °С.

У Києві буде суха і сонячна, але холодна погода. Діденко прогнозувала, що вночі в столиці температура становитиме +3...+6 °С, на околицях ймовірні заморозки на ґрунті, а вдень має бути +12...+15 °С.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, якою буде погода протягом всього тижня.

Також Діденко інформувала, що у Карпатах та навколишніх регіонах вже цього тижня може бути сніг.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
