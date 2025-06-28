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Переменчивая погода — Диденко предупредила о дождях завтра

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Дата публикации 28 июня 2025 16:25
Прогноз погоды в Украине на завтра 29 июня от Наталки Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Погода в Украине 29 июня Жара в Украине

Погода в Украине завтра, 29 июня, ожидается с периодическими локальными дождями. В то же время будет много солнца. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 29 июня

Температура воздуха завтра ожидается "сдержанной". В течение дня будет +21...+25 °C.

Погода в Україні 29 червня
Прогноз погоды в Украине 29 июня. Фото: Meteopost

А в Киеве прогнозируют сильный северо-западный ветер. В столице воздух прогреется до +22 °C. Кроме того, местами будет небольшой дождь.

Жара в Украине

Диденко рассказала, что 3-4 июля в Украине будет жаркая погода.

Погода в Україні 3 липня
Прогноз погоды в Украине 3 июля. Фото: Meteopost

Везде температура воздуха повысится до +28...+33 °C.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в ближайшие дни в Карпатах не прогнозируют значительных осадков. Погода будет благоприятной для отдыха в горах.

А в Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара во время жары в Украине.

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Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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