Прогноз погоды в Украине на завтра 29 июня от Наталки Диденко

Переменчивая погода — Диденко предупредила о дождях завтра
Погода в Украине завтра, 29 июня, ожидается с периодическими локальными дождями. В то же время будет много солнца. Кроме того, возможны сильные порывы ветра.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 29 июня
Температура воздуха завтра ожидается "сдержанной". В течение дня будет +21...+25 °C.
А в Киеве прогнозируют сильный северо-западный ветер. В столице воздух прогреется до +22 °C. Кроме того, местами будет небольшой дождь.
Жара в Украине
Диденко рассказала, что 3-4 июля в Украине будет жаркая погода.
Везде температура воздуха повысится до +28...+33 °C.
Напомним, в ближайшие дни в Карпатах не прогнозируют значительных осадков. Погода будет благоприятной для отдыха в горах.
А в Минздраве дали советы, как уберечься от теплового удара во время жары в Украине.
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