Прогноз погоди в Україні на завтра 29 червня від Наталки Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 29 червня, очікується з періодичними локальними дощами. Водночас буде багато сонця. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 червня

Температура повітря завтра очікується "стриманою". Протягом дня буде +21...+25 °C.

Прогноз погоди в Україні 29 червня. Фото: Meteopost

А у Києві прогнозують сильний північно-західний вітер. У столиці повітря прогріється до +22 °C. Крім того, місцями буде невеликий дощ.

Спека в Україні

Діденко розповіла, що 3-4 липня в Україні буде спекотна погода.

Прогноз погоди в Україні 3 липня. Фото: Meteopost

Скрізь температура повітря підвищиться до +28...+33 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими днями в Карпатах не прогнозують значних опадів. Погода буде сприятливою для відпочинку в горах.

А у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні.