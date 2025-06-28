Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Мінлива погода — Діденко попередила українців про дощі завтра

Мінлива погода — Діденко попередила українців про дощі завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 16:25
Прогноз погоди в Україні на завтра 29 червня від Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Погода в Україні 29 червня Спека в Україні

Погода в Україні завтра, 29 червня, очікується з періодичними локальними дощами. Водночас буде багато сонця. Крім того, можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 29 червня

Температура повітря завтра очікується "стриманою". Протягом дня буде +21...+25 °C.

Погода в Україні 29 червня
Прогноз погоди в Україні 29 червня. Фото: Meteopost

А у Києві прогнозують сильний північно-західний вітер. У столиці повітря прогріється до +22 °C. Крім того, місцями буде невеликий дощ.

Спека в Україні

Діденко розповіла, що 3-4 липня в Україні буде спекотна погода.

Погода в Україні 3 липня
Прогноз погоди в Україні 3 липня. Фото: Meteopost

Скрізь температура повітря підвищиться до +28...+33 °C.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, найближчими днями в Карпатах не прогнозують значних опадів. Погода буде сприятливою для відпочинку в горах.

А у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні.

погода Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації