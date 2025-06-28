Прогноз погоди в Україні на завтра 29 червня від Наталки Діденко

Мінлива погода — Діденко попередила українців про дощі завтра
Погода в Україні завтра, 29 червня, очікується з періодичними локальними дощами. Водночас буде багато сонця. Крім того, можливі сильні пориви вітру.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 29 червня
Температура повітря завтра очікується "стриманою". Протягом дня буде +21...+25 °C.
А у Києві прогнозують сильний північно-західний вітер. У столиці повітря прогріється до +22 °C. Крім того, місцями буде невеликий дощ.
Спека в Україні
Діденко розповіла, що 3-4 липня в Україні буде спекотна погода.
Скрізь температура повітря підвищиться до +28...+33 °C.
Нагадаємо, найближчими днями в Карпатах не прогнозують значних опадів. Погода буде сприятливою для відпочинку в горах.
А у МОЗ дали поради, як вберегтися від теплового удару під час спеки в Україні.
Читайте Новини.LIVE!