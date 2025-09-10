Прогноз погоды на 11 сентября - какой будет погода завтра

Жители города стоят под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 11 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Западные области окажутся под влиянием дождей.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в среду, 10 сентября.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 11 сентября

Умеренные осадки пройдут по всему региону, а на Закарпатье и Прикарпатье днем прогнозируют значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны осадки маловероятны.

Ветер в большинстве регионов восточный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, однако на западе, кроме Закарпатья, ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, на западе и юге — +14....+19 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22....+27 °С, а в западных областях воздух прогреется до +19...+24 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается погода с дождями и похолоданием в нескольких областях. Кроме того, местами возможны сильные ливни.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.