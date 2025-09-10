Прогноз погоды на 11 сентября - какой будет погода завтра

Переменная облачность и дожди — где ожидать осадки завтра
В четверг, 11 сентября, в Украине ожидается переменная облачность. Западные области окажутся под влиянием дождей.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook в среду, 10 сентября.
Прогноз погоды на 11 сентября
Умеренные осадки пройдут по всему региону, а на Закарпатье и Прикарпатье днем прогнозируют значительные дожди, местами с грозами. На остальной территории страны осадки маловероятны.
Ветер в большинстве регионов восточный и юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с, однако на западе, кроме Закарпатья, ожидаются порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +10...+15 °С, на западе и юге — +14....+19 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +22....+27 °С, а в западных областях воздух прогреется до +19...+24 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается погода с дождями и похолоданием в нескольких областях. Кроме того, местами возможны сильные ливни.
Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.
