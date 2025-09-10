Відео
Мінлива хмарність та дощі — де очікувати на опади завтра

Мінлива хмарність та дощі — де очікувати на опади завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 18:46
Прогноз погоди на 11 вересня - якою буде погода завтра
Жителі міста стоять під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 11 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Західні області опиняться під впливом дощів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook у середу, 10 вересня.

Читайте також:
Мінлива хмарність та дощі — де очікувати на опади завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 11 вересня

Помірні опади пройдуть по всьому регіону, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень прогнозують значні дощі, місцями з грозами. На решті території країни опади малоймовірні.

Вітер у більшості регіонів східний та південно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с, однак на заході, крім Закарпаття, очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, на заході та півдні — +14....+19 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22....+27 °С, а у західних областях повітря прогріється до +19...+24 °С.

Мінлива хмарність та дощі — де очікувати на опади завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні очікується погода з дощами та похолоданням у декількох областях. Крім того, місцями можливі сильні зливи.

Крім того, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що у вересні середня кількість опадів буде нижчою за норму. 

погода Укргідрометцентр осінь прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
