Прогноз погоди на 11 вересня - якою буде погода завтра

У четвер, 11 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Західні області опиняться під впливом дощів.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook у середу, 10 вересня.

Прогноз погоди на 11 вересня

Помірні опади пройдуть по всьому регіону, а на Закарпатті та Прикарпатті вдень прогнозують значні дощі, місцями з грозами. На решті території країни опади малоймовірні.

Вітер у більшості регіонів східний та південно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с, однак на заході, крім Закарпаття, очікуються пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +10...+15 °С, на заході та півдні — +14....+19 °С. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +22....+27 °С, а у західних областях повітря прогріється до +19...+24 °С.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні очікується погода з дощами та похолоданням у декількох областях. Крім того, місцями можливі сильні зливи.

Крім того, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що у вересні середня кількість опадів буде нижчою за норму.