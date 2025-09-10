Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 вересня, від Наталки Діденко

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 11 вересня, очікується з дощами та похолоданням у декількох областях. Крім того, місцями можливі сильні зливи.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 11 вересня

Атмосферний фронт завтра зумовить похолодання, пориви вітру та дощі у західних областях. У Карпатах можливі сильні опади. Температура повітря буде +17...+22 °С.

Погода в Україні 11 вересня. Фото: Meteopost

Водночас на більшості території країни очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем. Температура прогнозується комфортною — +23...+28 °С.

У Києві дощів не очікується. Вдень прогнозується до +24 °С.

"Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 °С", — зазначила Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що у вересні середня кількість опадів буде нижчою за норму.

А 8 серпня у Києві була потужна злива та гроза. Внаслідок опадів ускладнювався рух.