Прогноз погоди в Україні на завтра, 11 вересня, від Наталки Діденко

Дощі та прохолода накриють частину країни — прогноз від Діденко
Погода в Україні завтра, 11 вересня, очікується з дощами та похолоданням у декількох областях. Крім того, місцями можливі сильні зливи.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 11 вересня
Атмосферний фронт завтра зумовить похолодання, пориви вітру та дощі у західних областях. У Карпатах можливі сильні опади. Температура повітря буде +17...+22 °С.
Водночас на більшості території країни очікується суха погода з мінливою хмарністю та сонцем. Температура прогнозується комфортною — +23...+28 °С.
У Києві дощів не очікується. Вдень прогнозується до +24 °С.
"Надалі дощів в Україні буде мало, хіба на крайньому заході, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 °С", — зазначила Діденко.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кибальчич розповів, що у вересні середня кількість опадів буде нижчою за норму.
А 8 серпня у Києві була потужна злива та гроза. Внаслідок опадів ускладнювався рух.
Читайте Новини.LIVE!