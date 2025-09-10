Видео
Главная Метео Дожди и прохлада накроют часть страны — прогноз от Диденко

Дожди и прохлада накроют часть страны — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 12:31
Прогноз погоды в Украине на завтра, 11 сентября, от Натальи Диденко
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 11 сентября, ожидается с дождями и похолоданием в нескольких областях. Кроме того, местами возможны сильные ливни.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 11 сентября

Атмосферный фронт завтра обусловит похолодание, порывы ветра и дожди в западных областях. В Карпатах возможны сильные осадки. Температура воздуха будет +17...+22 °С.

Прогноз погоди в Україні на 11 вересня
Погода в Украине 11 сентября. Фото: Meteopost

В то же время на большинстве территории страны ожидается сухая погода с переменной облачностью и солнцем. Температура прогнозируется комфортной — +23...+28 °С.

В Киеве дождей не ожидается. Днем прогнозируется до +24 °С.

"В дальнейшем дождей в Украине будет мало, разве что на крайнем западе, температура воздуха в течение дня не будет опускаться ниже +20 °С", — отметила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что в сентябре среднее количество осадков будет ниже нормы.

А 8 августа в Киеве был мощный ливень и гроза. В результате осадков затруднялось движение.

Автор:
Светлана Силенко
Автор:
Светлана Силенко
