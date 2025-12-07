Видео
Метеозависимым приготовиться — прогноз магнитных бурь на сегодня

ru
Дата публикации 7 декабря 2025 15:10
Магнитные бури 7 декабря — чего ожидать метеозависимым сегодня
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Слабая магнитная буря в воскресенье, 7 декабря, ожидается на Земле. Ее уровень G1, что может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, магнитная буря способна влиять на здоровье людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 7 декабря

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. Всего на Солнце зафиксировано 13 вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от спокойного уровня до слабого шторма, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышек Х-класса.

Солнечная активность на 7 декабря:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%
  • Количество солнечных пятен — 53
Магнітні бурі 7 грудня
Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы лучше чувствовать себя во время магнитных бурь, можно обратить внимание на несколько советов:

  • старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, поскольку полноценный сон помогает организму лучше адаптироваться к колебаниям магнитного поля;
  • гидратация помогает стабилизировать давление и уменьшить головную боль;
  • ограничьте кофеин и алкоголь;
  • прогулки, растяжка или йога помогают снизить стресс и улучшить кровообращение;
  • избегайте тяжелой работы и стресса;
  • людям с гипертонией полезно иметь под рукой тонометр и при необходимости принимать лекарства по назначению врача;
  • медитация, дыхательные упражнения, теплый душ или легкий массаж снижают нервное напряжение.
  • легкие блюда, богатые овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, помогают поддержать энергию.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда на Земле ожидать сильных магнитных бурь в декабре.

А в прошлом месяце на Солнце произошла самая мощная вспышка в этом году, которая вызвала радиоперебои.

Солнце самочувствие магнитные бури плохое самочувствие Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
