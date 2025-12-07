Магнітні бурі 7 грудня — чого очікувати метеозалежним сьогодні

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Слабка магнітна буря у неділю, 7 грудня, очікуються на Землі. Її рівень G1, що може спричинити незначні збої в роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин. Крім того, магнітна буря здатна впливати на здоровʼя людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 7 грудня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Загалом на Сонці зафіксовано 13 спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від спокійного рівня до слабкого шторму, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 7 грудня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 53

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Щоб краще почуватись під час магнітних бур, можна звернути увагу на кілька порад:

намагайтеся лягати і вставати в один і той же час, оскільки повноцінний сон допомагає організму краще адаптуватися до коливань магнітного поля;

гідратація допомагає стабілізувати тиск і зменшити головний біль;

обмежте кофеїн та алкоголь;

прогулянки, розтяжка або йога допомагають знизити стрес і покращити кровообіг;

уникайте важкої роботи та стресу;

людям із гіпертонією корисно мати під рукою тонометр і при потребі приймати ліки за призначенням лікаря;

медитація, дихальні вправи, теплий душ або легкий масаж знижують нервову напругу.

легкі страви, багаті на овочі, фрукти, цільнозернові продукти, допомагають підтримати енергію.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли на Землі очікувати сильних магнітних бур у грудні.

А минулого місяця на Сонці стався найпотужніший спалах у цьому році, який спричинив радіоперебої.