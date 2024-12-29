Магнитные бури — прогноз на 29 декабря для метеозависимых

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В воскресенье, 29 декабря, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. За прошедшие сутки солнечная активность была на умеренном уровне, однако произошло более десяти вспышек на Солнце. Это может повлиять на метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 29 декабря

За последние сутки на Солнце произошли девять вспышек класса С и три вспышки класса М, самая крупная из которых М4,5. Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М4,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Главная боль у женщины. Фото: Pexels

Ожидается, что в воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 29 декабря:

возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 70%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

количество солнечных пятен — 113.

Напомним, первый месяц 2025 года обещает быть спокойным. Тем не менее все же возможны геоштормы. По предварительным прогнозам специалистов, следует ожидать несколько крупных магнитных бурь.

Ученые обнаружили, что Луна, вероятно, начала формироваться гораздо раньше, чем считалось. Согласно новому исследованию постоянный спутник Земли мог сформироваться уже 4,53 млрд лет назад.