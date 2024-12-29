Магнітні бурі — прогноз на 29 грудня для метеозалежних

У дівчини болить голова. Фото: Pexels

В неділю, 29 грудня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Минулої доби сонячна активність була на помірному рівні, однак сталося понад десять спалахів на Сонці. Це може вплинути на метеочутливих людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 29 грудня

За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С та три спалахи класу М, найбільший з яких М4,5. Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М4,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Очікується, що в неділю геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 29 грудня:

можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 70%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

кількість сонячних плям — 113.

Нагадаємо, перший місяць 2025 року обіцяє бути спокійним. Проте, все ж можливі геошторми. За попередніми прогнозами фахівців, слід очікувати кілька великих магнітних бур.

Вчені виявили, що Місяць, ймовірно, почав формуватись набагато раніше, ніж вважалося. Згідно з новим дослідженням постійний супутник Землі міг сформуватися вже 4,53 млрд років тому.