Прогноз магнитных бурь 17 октября — как облегчить симптомы

В пятницу, 17 октября, Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1. По данным специалистов, это может вызвать незначительные колебания в работе энергосистем, повлиять на миграционные маршруты птиц и животных, а также отразиться на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.

Магнитные бури 17 октября

Солнечная активность за прошедшие сутки была умеренной. На Солнце зафиксировали одиннадцать вспышек класса С, которые не имеют существенного влияния на Землю, и четыре вспышки среднего класса М, самая мощная из которых - М2,7. Такие вспышки способны вызвать кратковременные радиопомехи на дневном полушарии планеты и даже незначительный солнечный радиационный шторм.

По прогнозам, в пятницу геомагнитное поле будет нестабильным, местами приближаясь к слабому штормовому уровню. Солнечная активность будет оставаться умеренной, хотя существует небольшая вероятность появления вспышки X-класса, которая относится к самым мощным.

Солнечная активность на 17 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 25%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%; Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 58;

Как магнитные бури влияют на здоровье

Медики предостерегают, что магнитные бури могут негативно сказываться на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или повышенной чувствительностью к изменениям погоды. Такие дни нередко сопровождаются головной болью, колебанием давления, бессонницей, раздражительностью или ощущением слабости.

Чтобы облегчить самочувствие во время магнитных бурь, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Прежде всего важно высыпаться и избегать переутомления. Следует ограничить употребление кофе, алкоголя и жирной пищи, зато увеличить количество воды, овощей и фруктов в рационе. Прогулки на свежем воздухе помогают стабилизировать давление и улучшить кровообращение.

Также лучше снизить уровень стресса и избегать конфликтов. Людям с хроническими заболеваниями желательно иметь под рукой необходимые лекарства и контролировать давление или пульс.

