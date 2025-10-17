Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Метеозалежним варто підготуватися — прогноз магнітних бур

Метеозалежним варто підготуватися — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 11:35
Оновлено: 11:34
Прогноз магнітних бур 17 жовтня — як полегшити симптоми
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У п’ятницю, 17 жовтня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. За даними фахівців, це може спричинити незначні коливання в роботі енергосистем, вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин, а також відобразитися на самопочутті метеозалежних і людей похилого віку.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 17 жовтня

Сонячна активність за минулу добу була помірною. На Сонці зафіксували одинадцять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю, та чотири спалахи середнього класу М, найпотужніший з яких — М2,7. Такі спалахи здатні викликати короткочасні радіоперешкоди на денній півкулі планети й навіть незначний сонячний радіаційний шторм.

За прогнозами, у п’ятницю геомагнітне поле буде нестабільним, місцями наближаючись до слабкого штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, хоча існує невелика ймовірність появи спалаху X-класу, який належить до найпотужніших.

null
Запаморочення. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%
  • Кількість сонячних плям — 58;

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Медики застерігають, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї людей із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією або підвищеною чутливістю до змін погоди. Такі дні нерідко супроводжуються головним болем, коливанням тиску, безсонням, дратівливістю чи відчуттям слабкості.

Щоб полегшити самопочуття під час магнітних бур, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Передусім важливо висипатися та уникати перевтоми. Слід обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі, натомість збільшити кількість води, овочів і фруктів у раціоні. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають стабілізувати тиск і покращити кровообіг.

Також краще знизити рівень стресу та уникати конфліктів. Людям із хронічними захворюваннями бажано мати під рукою необхідні ліки й контролювати тиск або пульс.

Читайте на Новини.LIVE, які дні у жовтні будуть небезпечними для метеозалежних через магнітні бурі.

Також читайте про прогноз магнітних бур на листопад.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації