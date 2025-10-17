Прогноз магнітних бур 17 жовтня — як полегшити симптоми

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У п’ятницю, 17 жовтня, Землю накриє слабка магнітна буря рівня G1. За даними фахівців, це може спричинити незначні коливання в роботі енергосистем, вплинути на міграційні маршрути птахів і тварин, а також відобразитися на самопочутті метеозалежних і людей похилого віку.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 17 жовтня

Сонячна активність за минулу добу була помірною. На Сонці зафіксували одинадцять спалахів класу С, які не мають суттєвого впливу на Землю, та чотири спалахи середнього класу М, найпотужніший з яких — М2,7. Такі спалахи здатні викликати короткочасні радіоперешкоди на денній півкулі планети й навіть незначний сонячний радіаційний шторм.

За прогнозами, у п’ятницю геомагнітне поле буде нестабільним, місцями наближаючись до слабкого штормового рівня. Сонячна активність залишатиметься помірною, хоча існує невелика ймовірність появи спалаху X-класу, який належить до найпотужніших.

Запаморочення. Фото: Pexels

Сонячна активність на 17 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 25%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 58;

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Медики застерігають, що магнітні бурі можуть негативно позначатися на здоров’ї людей із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією або підвищеною чутливістю до змін погоди. Такі дні нерідко супроводжуються головним болем, коливанням тиску, безсонням, дратівливістю чи відчуттям слабкості.

Щоб полегшити самопочуття під час магнітних бур, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Передусім важливо висипатися та уникати перевтоми. Слід обмежити вживання кави, алкоголю та жирної їжі, натомість збільшити кількість води, овочів і фруктів у раціоні. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають стабілізувати тиск і покращити кровообіг.

Також краще знизити рівень стресу та уникати конфліктів. Людям із хронічними захворюваннями бажано мати під рукою необхідні ліки й контролювати тиск або пульс.

