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Метеозависимые почувствуют ее — прогноз магнитной бури сегодня

26 декабря 2024 11:32
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 26 декабря - прогноз для метеозависимых
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

На Земле в четверг, 26 декабря, прогнозируют слабую магнитную бурю G1. Она может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем и даже повлиять на поведение животных. Также она ощутимо влияет на здоровье и самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 26 декабря

В последние 24 часа Солнце демонстрирует высокий уровень активности. За это время зафиксировано шесть вспышек класса C и четыре вспышки класса M, наибольшая из которых — вспышка M4,1.

Вспышки M-класса относятся к средним по интенсивности среди больших солнечных вспышек. Вспышка M4,1 может повлечь за собой незначительные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также есть вероятность возникновения солнечного радиационного шторма.

Прогнозы на ближайшее время тоже не обещают покоя. В четверг ожидается, что геомагнитное поле будет нестабильным, местами будет достигать уровня слабого магнитного шторма. Солнечная активность остается умеренной, но существует небольшая вероятность возникновения более мощной вспышки класса X.

Специалисты советуют быть внимательными к своему здоровью, ведь магнитные бури могут повлиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей.

Магнитные бури 26 декабря
Женщина страдает от головных болей. Фото: Pexels

Солнечная активность на 26 декабря:

  • Возможность малого геомагнитного шторма – 30%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 75%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 10%
  • Количество солнечных пятен – 113

Как чувствуется влияние магнитных бурь на здоровье

  • Головные боли и головокружение: колебания магнитного поля могут вызвать спазмы сосудов головного мозга.
  • Усталость: люди часто чувствуют слабость, снижение энергии и сонливость.
  • Перепады АД: у гипертоников и гипотоников могут возникать скачки давления.
  • Нарушение сердечного ритма: особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
  • Раздражительность и тревожность: магнитные бури могут влиять на нервную систему, вызывая перепады настроения.
  • Нарушение сна: бессонница или поверхностный сон могут возникать из-за изменений в магнитном поле.
  • Боль в суставах и мышцах: метеозависимые люди могут испытывать боль и дискомфорт.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют дождливую и ветреную погоду в некоторых регионах Украины.

Также специалисты составили календарь магнитных бурь на январь – какие дни будут очень опасны для метеозависимых.

космос Солнце самочувствие магнитные бури прогнозы

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