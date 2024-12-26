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Мокрий сніг, але не по всій Україні — прогноз погоди на сьогодні

26 грудня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня
Мокрий сніг з дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Сьогодні в Україні погода буде дощовою та вітряною, але не всюди. В окремих областях очікуються шквали, прогнозують синоптики.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Погода в Україні 26 грудня

За прогнозами синоптиків, вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території України істотних опадів не передбачається. 

Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями поривчастий — 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вранці місцями можливий туман.

Температура від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.  

Вдень в Криму +1...+6 °С, в Карпатах -1...-6 °С.

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах України. Водіям та пішохожам слід буде обережними, адже на дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Температура вдень — від -1 °С до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.

Прогноз погоди
Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.

Також ми розповідали, на яку погоду чекати у Харкові сьогодні, 26 грудня.

погода Укргідрометцентр синоптик погода в Україні метеоролог

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