Мокрий сніг з дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Сьогодні в Україні погода буде дощовою та вітряною, але не всюди. В окремих областях очікуються шквали, прогнозують синоптики.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території України істотних опадів не передбачається.

Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями поривчастий — 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вранці місцями можливий туман.

Температура від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.

Вдень в Криму +1...+6 °С, в Карпатах -1...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах України. Водіям та пішохожам слід буде обережними, адже на дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.

Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.

Температура вдень — від -1 °С до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.

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