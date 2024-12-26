Прогноз погоди в Україні на 26 грудня

Мокрий сніг, але не по всій Україні — прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні в Україні погода буде дощовою та вітряною, але не всюди. В окремих областях очікуються шквали, прогнозують синоптики.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 26 грудня
За прогнозами синоптиків, вдень на південному сході країни очікується невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території України істотних опадів не передбачається.
Вітер очікується переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями поривчастий — 15-20 м/с. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вранці місцями можливий туман.
Температура від -2 °С до +3 °С, у західних та північних областях від 0 °С до -5 °С.
Вдень в Криму +1...+6 °С, в Карпатах -1...-6 °С.
Прогноз погоди від Ігоря Кібальчича
За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, у четвер очікується сніг та мокрий сніг в східних регіонах України. Водіям та пішохожам слід буде обережними, адже на дорогах місцями буде ожеледиця, за винятком центральних та південних областей.
Вітер північно-східний, 7–12 м/с, а в південних областях пориви можуть досягати 15–20 м/с.
Температура вдень — від -1 °С до +4 °С, а на півдні буде тепліше — +5…+10 °С.
Нагадаємо, в Україні протягом поточного тижня очікується хмарна та холодна погода. В багатьох областях пройдуть дощі із мокрим снігом.
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