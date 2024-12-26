Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Мокрый снег, но не по всей Украине — прогноз погоды на сегодня. arrow

Мокрый снег, но не по всей Украине — прогноз погоды на сегодня.

26 декабря 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря
Мокрый снег с дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня в Украине погода будет дождливая и ветреная, но не везде. В отдельных областях ожидаются шквалы, прогнозируют синоптики.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Украине 26 декабря

По прогнозам синоптиков, днем на юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывистый — 15-20 м/с. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, утром местами возможен туман.

Температура от -2 до +3 °С, в западных и северных областях от 0 до -5 °С.

Днем в Крыму +1...+6°С, в Карпатах -1...-6°С.

погода в Украине
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в четверг ожидается снег и мокрый снег в восточных регионах Украины. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, ведь на дорогах местами будет гололедица, за исключением центральных и южных областей.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, а в южных областях порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура днем от -1 °С до +4 °С, а на юге будет теплее — +5…+10 °С.

Прогноз погоды
Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Украине в течение текущей недели ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом.

Также мы рассказывали, какую погоду ждать в Харькове сегодня, 26 декабря.

погода Укргидрометцентр синоптик погода в Украине метеоролог

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:10 Украинцы получат более высокие пенсии — что нужно знать

06:02 ИИ показал, какой видит жизнь после смерти — фото впечатляет

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к средствам — детали

05:47 Штрафы за нарушение воинского учета — с какой суммы начинаются

05:45 Почти 1000 грн до пенсии — за что будут доплачивать в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:05 Мокрый снег, но не по всей Украине — прогноз погоды на сегодня.

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

06:10 Украинцы получат более высокие пенсии — что нужно знать

06:02 ИИ показал, какой видит жизнь после смерти — фото впечатляет

06:01 Клиенты Ощадбанка теряют доступ к средствам — детали

05:47 Штрафы за нарушение воинского учета — с какой суммы начинаются

05:45 Почти 1000 грн до пенсии — за что будут доплачивать в 2025 году

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

05:05 Мокрый снег, но не по всей Украине — прогноз погоды на сегодня.

04:43 Увеличение налога для ФЛП — сколько денег планируют собрать

04:30 Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности

04:21 Обладает особой силой — жена Садового описала характер мужа

03:32 Режиссер "Один дома" раскрыл тайну — откуда у семьи такие деньги

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

21 декабря 2024

06:40 В ломбардах обновились тарифы — цены на золото в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

Text

03:55 Провал с мобилизацией, а офицеры не воюют — нардеп Скороход

25 декабря 2024
Text

23:48 Будут искать фиктивные инвалидности — нардеп назвал количество

Text

18:33 Уменьшилось ли количество бизнесов "в тени" — ответил нардеп

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си и прекращение боев — эфир Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардеп высказалась о деле экс-руководителя киевского метро

Text

13:00 Зеленский отреагировал на утреннюю атаку Украины — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:55 Вилкул ответил, какая ситуация с теплоснабжением в Кривом Роге

Text

12:36 Нардепка сказала, как за время войны изменилось количество ФЛПов

Text

10:44 Нардеп сказал, в каком состоянии энергосистема после атаки РФ

Text

10:24 Удар по многоэтажке в Кривом Роге — детали от Вилкула

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

25 декабря 2024

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать