Мокрый снег с дождем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня в Украине погода будет дождливая и ветреная, но не везде. В отдельных областях ожидаются шквалы, прогнозируют синоптики.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 26 декабря

По прогнозам синоптиков, днем на юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывистый — 15-20 м/с. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, утром местами возможен туман.

Температура от -2 до +3 °С, в западных и северных областях от 0 до -5 °С.

Днем в Крыму +1...+6°С, в Карпатах -1...-6°С.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Игоря Кибальчича

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в четверг ожидается снег и мокрый снег в восточных регионах Украины. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, ведь на дорогах местами будет гололедица, за исключением центральных и южных областей.

Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, а в южных областях порывы могут достигать 15–20 м/с.

Температура днем от -1 °С до +4 °С, а на юге будет теплее — +5…+10 °С.

Карта температур. Фото: Ventusky

Напомним, в Украине в течение текущей недели ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом.

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