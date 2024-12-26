Прогноз погоды в Украине на 26 декабря

Мокрый снег, но не по всей Украине — прогноз погоды на сегодня.
Сегодня в Украине погода будет дождливая и ветреная, но не везде. В отдельных областях ожидаются шквалы, прогнозируют синоптики.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 26 декабря
По прогнозам синоптиков, днем на юго-востоке страны ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории Украины существенных осадков не предполагается.
Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывистый — 15-20 м/с. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, утром местами возможен туман.
Температура от -2 до +3 °С, в западных и северных областях от 0 до -5 °С.
Днем в Крыму +1...+6°С, в Карпатах -1...-6°С.
Прогноз погоды от Игоря Кибальчича
По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, в четверг ожидается снег и мокрый снег в восточных регионах Украины. Водителям и пешеходам следует быть осторожными, ведь на дорогах местами будет гололедица, за исключением центральных и южных областей.
Ветер северо-восточный, 7–12 м/с, а в южных областях порывы могут достигать 15–20 м/с.
Температура днем от -1 °С до +4 °С, а на юге будет теплее — +5…+10 °С.
Напомним, в Украине в течение текущей недели ожидается облачная и холодная погода. Во многих областях пройдет дождь с мокрым снегом.
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