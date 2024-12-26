Магнітні бурі 26 грудня — прогноз для метеозалежних

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

На Землі у четвер, 26 грудня, прогнозують слабку магнітну бурю G1.Вона може викликати незначні збої в роботі енергосистем та навіть вплинути на поведінку тварин. Також вона відчутно впливає на здоров'я та самопочуття метеозалежних та людей похилого віку.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 грудня

Протягом останніх 24 годин Сонце демонструє високий рівень активності. За цей час зафіксовано шість спалахів класу C та чотири спалахи класу M, найбільший з яких — спалах M4,1.

Спалахи M-класу належать до середніх за інтенсивністю серед великих сонячних спалахів. Спалах M4,1 може спричинити незначні радіоперешкоди на денній стороні Землі, а також є ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

Прогнози на найближчий час також не обіцяють спокою. У четвер очікується, що геомагнітне поле буде нестабільним, місцями досягатиме рівня слабкого магнітного шторму. Сонячна активність залишатиметься помірною, але існує невелика ймовірність виникнення більш потужного спалаху класу X.

Фахівці радять бути уважними до свого здоров’я, адже магнітні бурі можуть вплинути на самопочуття, особливо у метеочутливих людей.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

Сонячна активність на 26 грудня:

Можливість малого геомагнітного шторму – 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу – 75%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу – 10%

Кількість сонячних плям - 113

Як відчувається вплив магнітних бур на здоров'я

Головний біль і запаморочення: коливання магнітного поля можуть викликати спазми судин головного мозку.

Підвищена втома: люди часто відчувають слабкість, зниження енергії та сонливість.

Перепади артеріального тиску: у гіпертоніків і гіпотоніків можуть виникати скачки тиску.

Порушення серцевого ритму: особливо це стосується людей із захворюваннями серцево-судинної системи.

Дратівливість і тривожність: магнітні бурі можуть впливати на нервову систему, спричиняючи перепади настрою.

Порушення сну: безсоння або поверхневий сон можуть виникати через зміни у магнітному полі.

Біль у суглобах і м'язах: метеозалежні люди можуть відчувати біль і дискомфорт.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують дощову та вітряну погоду у деяких регіонах України.

Також фахівці склали календар магнітних бур на січень — які дні будуть дуже небезпечними для метеозалежних.