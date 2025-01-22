Магнитные бури 22 января — прогноз для метеозависимых

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

В среду, 22 января, магнитных бурь значительного уровня на Земле не предвидится. Солнечная активность остается низкой: за последние 24 часа было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не оказывают существенного влияния на нашу планету.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 22 января

Геомагнитное поле в этот день также будет спокойным. Однако прогнозируется умеренная солнечная активность с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Плохое плохое самочувствие. Фото: Pexels

Солнечная активность на 22 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%;

Количество солнечных пятен — 177.

Как улучшить плохое самочувствие во время магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей и вызвать повышенный риск инфарктов, инсультов, головной боли, общую усталость и раздражительность. Чтобы уменьшить их влияние, стоит уделять внимание укреплению здоровья.

Придерживайтесь здорового сна. Спите не менее 7-8 часов в сутки, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время. Контролируйте уровень стресса. Используйте техники релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или йога. Пейте достаточно воды. Регулярное употребление воды помогает поддерживать нормальное кровообращение и работу сердца. Избегайте перегрузки. Уменьшите физические и психические нагрузки в дни прогнозируемых бурь. Добавляйте в рацион больше овощей, фруктов, продуктов, богатых магнием и калием (бананы, орехи, шпинат, авокадо). Откажитесь от алкоголя и кофеина. Они могут усиливать негативное влияние на сосуды. Регулярное движение и пребывание на природе способствуют общему укреплению организма, поэтому гуляйте чаще. Следите за давлением. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует измерять артериальное давление и принимать рекомендованные врачом препараты. Работайте зарядку. Умеренная физическая активность улучшает тонус организма и повышает устойчивость к внешним факторам.

Напомним, сегодня, 22 января, синоптики прогнозируют туманы и дожди со снегом в нескольких областях Украины.

Также известно, какие дни в январе будут опасными для метеозависимых — астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на месяц.