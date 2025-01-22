Магнітні бурі 22 січня — прогноз для метеозалежних

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 22 січня, магнітних бур значного рівня на Землі не передбачається. Сонячна активність залишається низькою: за останні 24 години було зафіксовано шість спалахів класу С, які не чинять суттєвого впливу на нашу планету.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 22 січня

Геомагнітне поле в цей день також буде спокійним. Проте прогнозується помірна сонячна активність з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Погане погане самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 22 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%;

Кількість сонячних плям — 177.

Як покращити погане самопочуття під час магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, та спричинити підвищений ризик інфарктів, інсультів, головного болю, загальну втому та дратівливість. Щоб зменшити їхній вплив, варто приділяти увагу зміцненню здоров’я.

Дотримуйтесь здорового сну. Спіть щонайменше 7-8 годин на добу, лягайте і прокидайтесь у той самий час. Контролюйте рівень стресу. Використовуйте техніки релаксації, такі як медитація, дихальні вправи чи йога. Пийте достатньо води. Регулярне вживання води допомагає підтримувати нормальний кровообіг і роботу серця. Уникайте перевантаження. Зменште фізичні та психічні навантаження в дні прогнозованих бур. Додавайте до раціону більше овочів, фруктів, продуктів, багатих на магній і калій (банани, горіхи, шпинат, авокадо). Відмовтесь від алкоголю та кофеїну. Вони можуть посилювати негативний вплив на судини. Регулярний рух і перебування на природі сприяють загальному зміцненню організму, тож гуляйте частіше. Слідкуйте за тиском. Людям із серцево-судинними захворюваннями варто вимірювати артеріальний тиск і приймати рекомендовані лікарем препарати. Робіть зарядку. Помірна фізична активність поліпшує тонус організму та підвищує стійкість до зовнішніх факторів.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, синоптики прогнозують тумани та дощі зі снігом у кількох областях України.

Також відомо, які дні у січні будуть небезпечними для метеозалежних — астросиноптики склали прогноз магнітних бур на місяць.