Погода сьогодні, 22 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 22 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі на Закарпатті, а вдень по всій Україні, крім сходу і південного сходу, подекуди невеликий дощ зі снігом. У західних областях місцями туман.

Про це у вівторок, 21 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 22 січня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С. Щоправда, на сході країни вночі буде 0...-5 °С, а вдень у південній частині стовпчики термометрів піднімуться до +3...+8 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень подекуди невеликий дощ зі снігом. Швидкість північно-східного вітру буде 5–10 м/с. Температура повітря протягом доби в області становитиме -3...+2 °С, а в Києві — 0...+2 °С. Уночі та вранці через туман видимість у столиці становитиме 200–500 м/с (I, жовтий, рівень небезпечності).

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через відлигу на високогiр’ї східної частини Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта напрямків вітру. Фото: Wetterpade

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 22 січня температура в Україні становитиме +1...+4 °С, однак на півдні буде +3...+7 °С, а у східних областях — -1...+2 °С.

"Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів. Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15–20 метрів за секунду", — прогнозує Діденко.

У Києві очікується хмарна погода. У другій половині дня та ввечері пройдуть дощ і мокрий сніг. Південно-східний вітер буде рвучким. Температура вночі триматиметься близько 0 °С, а вдень — +2...+3 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталя Птуха прогнозувала, що протягом тижня, 20–27 січня, в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода. Очікується потепління до +11 °С.

Також ми повідомляли, що 22 січня в Україні очікується погіршення погоди. Можливе похолодання, рвучкий вітер, а також мокрий сніг із дощем.