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Дождь со снегом — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

22 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 22 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 22 января, дали синоптики. Будет облачно. Ночью на Закарпатье, а днем по всей Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь со снегом. В западных областях местами туман.

Об этом во вторник, 21 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 22 января

Погода в Украине 22 января 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью и днем составит -2...+3 °С. Правда, на востоке страны ночью будет 0...-5 °С, а днем в южной части столбики термометров поднимутся до +3...+8 °С.

Температура в Украине 22 января 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно. Ночью без осадков, а днем местами небольшой дождь со снегом. Скорость северо-восточного ветра будет 5–10 м/с. Температура воздуха в течение суток в области составит -3...+2 °С, а в Киеве - 0...+2 °С. Ночью и утром из-за тумана видимость в столице составит 200–500 м/с (I, желтый, уровень опасности).

Предупреждение о снеголавинной опасности

Снеголавинная опасность 22 января 2025 года
Карта "Снеголавинная опасность" от Укргидрометцентра

Из-за оттепели на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III, оранжевый, уровень опасности).

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Направления ветра 22 января 2025 года
Карта направлений ветра. Фото: Wetterpade

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 22 января температура в Украине составит +1...+4 °С, однако на юге будет +3...+7 °С, а в восточных областях — -1...+2 °С.

"Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков. Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15–20 метров в секунду", — прогнозирует Диденко.

В Киеве ожидается облачная погода. Во второй половине дня и вечером пройдут дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер будет порывистым. Температура ночью будет держаться около 0 °С, а днем - +2...+3 °С.

Напомним, синоптик Наталья Птуха прогнозировала, что в течение недели, 20–27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода. Ожидается потепление до +11 °С.

Также мы сообщали, что 22 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Возможно похолодание, порывистый ветер, а также мокрый снег с дождем.

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