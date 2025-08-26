Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Жителям каких регионов следует взять зонтик — погода сегодня

Жителям каких регионов следует взять зонтик — погода сегодня

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 06:25
В Украине сегодня в некоторых областях будут дожди с грозами, прогнозируют синоптики
Молодой человек под зонтиком и с кофе летом. Иллюстративное фото: freepik.com

Сегодня погода в Украине не будет солнечной. Ожидается облачность, а в некоторых областях будет дождь, причем с грозами и будет сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Реклама
Читайте также:

Погода на 26 августа от Укргидрометцентра

Метеорологи рассчитали, что на Севере нашего государства, включая Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области, вторник отметиться обильными, но кратковременными летними дождями. Возможны даже грозы.

В других областях Украины осадков не будет, а вот на северо-востоке можно ожидать сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура в западных и северных регионах +15...+20 °С. В центральных, восточных и южных областях +21...+26 °С.

Прогноз на вторник от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко тоже спрогнозировала, 26 августа следует ожидать резкий температурный контраст и порывистый ветер. Киев станет одним из самых прохладных городов в ближайшее время.

"Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. 26 августа в течение дня ожидается лишь +16 градусов, плюс еще и сильный ветер и дождь. Завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушивайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", — отметила Диденко.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноза температуры воздуха на 26-е августа. Фото: Наталка Диденко

Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в ночи будет ощутимо прохладнее, чем раньше. В то же время на юге сохранится относительно теплая летняя погода.

Метеоролог предупреждает жителей севера, северо-запада, а также Полтавщины, Черкасской области и Кропивницкого, что их ждет дождь. На остальной территории Украины — без осадков.

Однако уже в конце недели в Украину может вернуться жаркая погода. Накануне 1 сентября температура снова поднимется.

Напомним, что накануне в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5 °C.

Также в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Накануне температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации