В Украине сегодня в некоторых областях будут дожди с грозами, прогнозируют синоптики

Сегодня погода в Украине не будет солнечной. Ожидается облачность, а в некоторых областях будет дождь, причем с грозами и будет сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталка Диденко.

Погода на 26 августа от Укргидрометцентра

Метеорологи рассчитали, что на Севере нашего государства, включая Черкасскую, Полтавскую и Харьковскую области, вторник отметиться обильными, но кратковременными летними дождями. Возможны даже грозы.

В других областях Украины осадков не будет, а вот на северо-востоке можно ожидать сильных порывов ветра до 15-20 м/с.

Прогноз на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура в западных и северных регионах +15...+20 °С. В центральных, восточных и южных областях +21...+26 °С.

Прогноз на вторник от Наталки Диденко

Синоптик Наталка Диденко тоже спрогнозировала, 26 августа следует ожидать резкий температурный контраст и порывистый ветер. Киев станет одним из самых прохладных городов в ближайшее время.

"Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. 26 августа в течение дня ожидается лишь +16 градусов, плюс еще и сильный ветер и дождь. Завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушивайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", — отметила Диденко.

Прогноза температуры воздуха на 26-е августа. Фото: Наталка Диденко

Диденко спрогнозировала, что в ближайшие дни в ночи будет ощутимо прохладнее, чем раньше. В то же время на юге сохранится относительно теплая летняя погода.

Метеоролог предупреждает жителей севера, северо-запада, а также Полтавщины, Черкасской области и Кропивницкого, что их ждет дождь. На остальной территории Украины — без осадков.

Однако уже в конце недели в Украину может вернуться жаркая погода. Накануне 1 сентября температура снова поднимется.

Напомним, что накануне в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5 °C.

Также в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Накануне температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.