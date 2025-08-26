В Україні сьогодні в деяких областях будуть дощі з грозами, прогнозують синоптики

Молодий чоловік під парасолькою та з кавою влітку. Ілюстративне фото: freepik.com

Сьогодні погода в Україні не буде сонячною. Очікується хмарність, а в деяких областях дощитиме, причому з грозами та буде сильний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на 26 серпня від Укргідрометцентру

Метеорологи розрахували, що на Півночі нашої держави, включно з Черкаською, Полтавською та Харківською областями, вівторок відмітитися рясними, але короткочасними літніми дощами. Можливі навіть грози.

В інших областях України опадів не буде, а ось на північному сході можна очікувати сильних поривів вітру до 15–20 м/с.

Прогноз на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура у західних і північних регіонах +15…+20 °С. У центральних, східних і південних областях +21…+26 °С.

Прогноз на вівторок від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко теж спрогнозувала, 26 серпня слід очікувати різкий температурний контраст та поривчастий вітер. Київ стане одним із найпрохолодніших міст найближчими часом.

"У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. 26 серпня протягом дня очікується лише +16 градусів, плюс ще й сильний вітер та дощ. Завтрашній день буде синоптично некомфортним, прислухайтеся до самопочуття, бо стрибатиме тиск", — зазначила Діденко.

Прогнозу температури повітря на 26-те серпня. Фото: Наталка Діденко

Діденко спрогнозувала, що найближчими днями в ночі буде чуттєво прохолодніше, ніж раніше. Водночас на півдні збережеться відносно тепла літня погода.

Метеорологиня попереджає мешканців півночі, північнім заході, а також Полтавщини, Черкащини та Кропивницького, що на них чекає дощ. На решті території України — без опадів.

Проте вже наприкінці тижня в Україну може повернутись спекотна погода. Напередодні 1 вересня температура знову підніметься.

Нагадаємо, що напередодні у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5 °C.

Також в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Напередодні температура води трималася лише на рівні +21 °С.