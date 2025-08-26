Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Мешканцям яких регіонів слід взяти парасольку — погода сьогодні

Мешканцям яких регіонів слід взяти парасольку — погода сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 06:25
В Україні сьогодні в деяких областях будуть дощі з грозами, прогнозують синоптики
Молодий чоловік під парасолькою та з кавою влітку. Ілюстративне фото: freepik.com

Сьогодні погода в Україні не буде сонячною. Очікується хмарність, а в деяких областях дощитиме, причому з грозами та буде сильний вітер. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода на 26 серпня від Укргідрометцентру

Метеорологи розрахували, що на Півночі нашої держави, включно з Черкаською, Полтавською та Харківською областями, вівторок відмітитися рясними, але короткочасними літніми дощами. Можливі навіть грози. 

В інших областях України опадів не буде, а ось на північному сході можна очікувати сильних поривів вітру до 15–20 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура у західних і північних регіонах +15…+20 °С. У центральних, східних і південних областях +21…+26 °С. 

Прогноз на вівторок від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко теж спрогнозувала, 26 серпня слід очікувати різкий температурний контраст та поривчастий вітер. Київ стане одним із найпрохолодніших міст найближчими часом.

"У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. 26 серпня протягом дня очікується лише +16 градусів, плюс ще й сильний вітер та дощ. Завтрашній день буде синоптично некомфортним, прислухайтеся до самопочуття, бо стрибатиме тиск", — зазначила Діденко.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогнозу температури повітря на 26-те серпня. Фото: Наталка Діденко

Діденко спрогнозувала, що найближчими днями в ночі буде чуттєво прохолодніше, ніж раніше. Водночас на півдні збережеться відносно тепла літня погода.

Метеорологиня попереджає мешканців півночі, північнім заході, а також Полтавщини, Черкащини та Кропивницького, що на них чекає дощ. На решті території України — без опадів. 

Проте вже наприкінці тижня в Україну може повернутись спекотна погода. Напередодні 1 вересня температура знову підніметься.

Нагадаємо, що напередодні у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5 °C.

Також в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Напередодні температура води трималася лише на рівні +21 °С.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації