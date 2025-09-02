Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Почти летнее тепло — какая погода будет в Украине сегодня

Почти летнее тепло — какая погода будет в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 06:25
Погода сегодня 2 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди идут по улице летом. Фото иллюстративное: Reuters

Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. В некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 2 сентября

Погода в Украине 2 сентября 2025 года
Карта "Прогноз погоды в Украине" от Укргидрометцентра

В восточных, юго-восточных, а ночью и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. На остальной территории осадков не предвидится. Ночью и утром в западных регионах местами возникнет туман.

Ночная температура будет держаться в пределах +13...+18 °С, на побережье морей ожидается до +20 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, а на юге и востоке — до +32 °С.

Температуры в Украине 2 сентября 2025 года
Карта "Температуры в Украине" от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер со скоростью 3–8 м/с будет дуть с северо-востока. Ночью столбики термометров в Киеве снизятся до +16...+18 °С, а в области — до +13...+18 °С. Днем в столице потеплеет до +24...+26 °С, а на Киевщине — до +24...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 сентября в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Дожди и грозы возможны в восточной части страны, на Днепропетровщине, местами на Херсонщине, в Крыму, а ночью местами в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях. Температура воздуха в течение дня составит +24...+28 °С, на западе — +26...+30 °С, на юге — +29...+33 °С, а на востоке — +29...+34 °С. В Киеве ожидается сухая и солнечная погода, +26 °С.

Напомним, сентябрь в Украине будет в основном теплым. Правда, после 20 тепла температура снизится. Возможны даже заморозки.

Также мы сообщали, что в некоторых регионах Украины осень началась с дождей. В других же областях наоборот было жарко, как летом: до +37 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации