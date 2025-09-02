Погода сегодня 2 сентября в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице летом. Фото иллюстративное: Reuters

Прогноз погоды в Украине на вторник, 2 сентября, дали синоптики. Будет переменная облачность. В некоторых регионах ожидаются дожди.

Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 2 сентября

В восточных, юго-восточных, а ночью и в большинстве центральных областей пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. На остальной территории осадков не предвидится. Ночью и утром в западных регионах местами возникнет туман.

Ночная температура будет держаться в пределах +13...+18 °С, на побережье морей ожидается до +20 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, а на юге и востоке — до +32 °С.

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер со скоростью 3–8 м/с будет дуть с северо-востока. Ночью столбики термометров в Киеве снизятся до +16...+18 °С, а в области — до +13...+18 °С. Днем в столице потеплеет до +24...+26 °С, а на Киевщине — до +24...+29 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 сентября в Украине будет преобладать сухая и солнечная погода. Дожди и грозы возможны в восточной части страны, на Днепропетровщине, местами на Херсонщине, в Крыму, а ночью местами в Черкасской, Полтавской и Николаевской областях. Температура воздуха в течение дня составит +24...+28 °С, на западе — +26...+30 °С, на юге — +29...+33 °С, а на востоке — +29...+34 °С. В Киеве ожидается сухая и солнечная погода, +26 °С.

Напомним, сентябрь в Украине будет в основном теплым. Правда, после 20 тепла температура снизится. Возможны даже заморозки.

Также мы сообщали, что в некоторых регионах Украины осень началась с дождей. В других же областях наоборот было жарко, как летом: до +37 °С.