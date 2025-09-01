Погода сегодня, 1 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на понедельник, 1 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В южной части, днем и в центральных, восточных и в Сумской — местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 1 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, на юге до +21 °С. Днем будет +26...+31 °С, в восточных областях +30...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В Киеве тем временем ночью +16...+18 °С, днем около +30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, температура воздуха 1 сентября в Украине будет теплой. В частности, на западе +24...+28 °С. В свою очередь Киевская, Черниговская, Сумская и Житомирская тоже отдохнут, поскольку там будет +25...+29 °С. Однако на востоке ожидается жара, поскольку температура составит +30...+35, а на Луганщине, возможно, до +37 °С.

Причем на востоке страны будут также и грозы. В то же время в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы наиболее вероятны во второй половине дня и вечером.

В Киеве тем временем днем температура составит максимум +27...+28 °С.

Напомним, вчера мы писали, что первый день осени встретит жителей и гостей Одессы небольшим дождем и комфортной температурой. Погода будет переменчивой: ночь и утро тихими, днем возможны кратковременные осадки, а вечером сохранится теплый воздух. Море останется приятным для купания.

Также мы информировали, что первая неделя сентября в Украине будет теплой, местами даже жаркой, но уже после 20 числа ожидается смена погоды — резкое снижение температур. Синоптики предупреждают о первых заморозках.