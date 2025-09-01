Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В центре и на востоке дожди — прогноз погоды на сегодня

В центре и на востоке дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 06:29
Погода сегодня, 1 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на понедельник, 1 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет переменная облачность. В южной части, днем и в центральных, восточных и в Сумской — местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. 

Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 1 сентября

В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила +13...+18 °С, на юге до +21 °С. Днем будет +26...+31 °С, в восточных областях +30...+34 °С, местами сильная жара +35...+37 °С.

В центрі і на сході дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева тоже будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

В Киеве тем временем ночью +16...+18 °С, днем около +30 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, температура воздуха 1 сентября в Украине будет теплой. В частности, на западе +24...+28 °С. В свою очередь Киевская, Черниговская, Сумская и Житомирская тоже отдохнут, поскольку там будет +25...+29 °С. Однако на востоке ожидается жара, поскольку температура составит +30...+35, а на Луганщине, возможно, до +37 °С.

Причем на востоке страны будут также и грозы. В то же время в центральной части Украины кратковременные дожди и грозы наиболее вероятны во второй половине дня и вечером.

В Киеве тем временем днем температура составит максимум +27...+28 °С.

Напомним, вчера мы писали, что первый день осени встретит жителей и гостей Одессы небольшим дождем и комфортной температурой. Погода будет переменчивой: ночь и утро тихими, днем возможны кратковременные осадки, а вечером сохранится теплый воздух. Море останется приятным для купания.

Также мы информировали, что первая неделя сентября в Украине будет теплой, местами даже жаркой, но уже после 20 числа ожидается смена погоды —  резкое снижение температур. Синоптики предупреждают о первых заморозках.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации