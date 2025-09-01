Погода сьогодні, 1 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на понеділок, 1 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У південній частині, вдень і в центральних, східних та в Сумській — місцями буде короткочасний дощ. На решті території без опадів.

Про це у неділю, 31 серпня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 1 вересня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер буде переважно північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +13...+18 °С, на півдні до +21 °С. Вдень буде +26...+31 °С, у східних областях +30...+34 °С, місцями сильна спека +35...+37 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва теж буде мінлива хмарність. Опадів не очікується. Вітер північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила +13...+18 °С, вдень буде +26...+31 °С.

У Києві тим часом вночі +16...+18 °С, вдень близько +30 °С..

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, температура повітря 1 вересня в Україні буде теплою. Зокрема, на заході +24...+28 °С. Своєю чергою Київська, Чернігівська, Сумська та Житомирська теж відпочинуть, оскільки там буде +25...+29 °С. Проте на сході очікується спека, оскільки температура становитиме +30...+35, а на Луганщині, можливо, до +37 °С.

Причому на сході країни будуть також і грози. Водночас у центральній частині України короткочасні дощі та грози найбільш ймовірні в другій половині дня та ввечері.

У Києві тим часом вдень температура становитиме максимум +27...+28 °С.

Нагадаємо, вчора ми писали, що перший день осені зустріне мешканців і гостей Одеси невеликим дощем та комфортною температурою. Погода буде мінливою: ніч і ранок будить тихими, вдень можливі короткочасні опади, а ввечері збережеться тепле повітря. Море залишатиметься приємним для купання.

Також ми інформували, що перший тиждень вересня в Україні буде теплим, подекуди навіть спекотним, але вже після 20 числа очікується зміна погоди — різке зниження температур. Синоптики попереджають про перші заморозки.