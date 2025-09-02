Відео
Відео

Головна Метео Майже літнє тепло — яка погода буде в Україні сьогодні

Майже літнє тепло — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні 2 вересня в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею влітку. Фото ілюстративне: Reuters

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 2 вересня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. У деяких регіонах очікуються дощі.

Про це в понеділок, 1 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 2 вересня

Погода в Україні 2 вересня 2025 року
Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

У східних, південно-східних, а вночі й у більшості центральних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями із грозою. На решті території опадів не передбачається. Уночі та вранці в західних регіонах подекуди виникне туман.

Нічна температура триматиметься в межах +13...+18 °С, на узбережжі морів очікується до +20 °С. Удень повітря прогріється до +24...+29 °С, а на півдні та сході — до +32 °С.

Температури в Україні 2 вересня 2025 року
Карта "Температури в Україні" від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер зі швидкістю 3–8 м/с дутиме з північного сходу. Уночі стовпчики термометрів у Києві знизяться до +16...+18 °С, а в області — до +13...+18 °С. Удень у столиці потеплішає до +24...+26 °С, а на Київщині — до +24...+29 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 вересня в Україні переважатиме суха й сонячна погода. Дощі та грози можливі у східній частині країни, на Дніпропетровщині, місцями на Херсонщині, у Криму, а вночі подекуди на Черкащині, Полтавщині й Миколаївщині. Температура повітря впродовж дня становитиме +24...+28 °С, на заході — +26...+30 °С, на півдні — +29...+33 °С, а на сході — +29...+34 °С. У Києві очікується суха й сонячна погода, +26 °С.

Нагадаємо, вересень в Україні буде здебільшого теплим. Щоправда, після 20 тепла температура знизиться. Можливі навіть заморозки.

Також ми повідомляли, що в деяких регіонах України осінь почалася з дощів. В інших же областях навпаки було спекотно, як улітку: до +37 °С.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
