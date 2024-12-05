Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Парень едет на самокате во время тумана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 5 декабря, сообщили синоптики. Будет облачно, но без существенных осадков.

Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 5 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью 0...-5 °С, а в Карпатах -4...-9 °С. Днем столбики термометров поднимутся до -3...+2 °С. В южных областях ночью около 0 °С, днем +1...+6 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области облачно, без существенных осадков. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью опустится до 0...-5 °С, а днем повысится до -3...+2 °С. В столице ночью будет -1...-3 °С, а днем около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 5 декабря, осадки будут только вечером на Левобережье Украины. А вот без туманов не обойдется. Дневная температура будет составлять -2...+4 °С.

В Киеве без существенных осадков, но возможен туман. Ночью будет -1...-3 °С, а днем — около 0 °С.

Ранее синоптики прогнозировали, что в течение первой недели зимы антициклон в Украине обусловит сухую погоду. Небольшие осадки возможны только во второй половине недели.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталии Птухи, первая половина декабря в Украине будет преимущественно сухой и туманной из-за влияния антициклона. А вот во второй половине месяца в результате активности атмосферных фронтов будет больше осадков.