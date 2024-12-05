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Майже без опадів, але туманно — прогноз синоптиків на сьогодні

5 грудня 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на четвер, 5 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Хлопець їде на самокаті під час туману. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на четвер, 5 грудня, повідомили синоптики. Буде хмарно, але без істотних опадів.

Про це в середу, 4 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Погода в Україні на 5 грудня
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі 0...-5 °С, а в Карпатах -4...-9 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до -3...+2 °С. У південних областях уночі буде близько 0 °С, удень +1...+6 °С.

Карта температур на 5 грудня
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно, без істотних опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі опуститься до 0...-5 °С, а вдень підвищиться до -3...+2 °С. У столиці вночі буде -1...-3 °С, а вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 5 грудня, опади будуть лише ввечері на Лівобережжі Україні. А от без туманів не обійдеться. Денна температура становитиме -2...+4 °С.

У Києві без істотних опадів, але можливий туман. Уночі буде -1...-3 °С, а вдень — близько 0 °С..

Раніше синоптики прогнозували, що протягом першого тижня зими антициклон в Україні зумовить суху погоду. Невеликі опади можливі лише у другій половині тижня.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталі Птухи, перша половина грудня в Україні буде переважно сухою й туманною через вплив антициклону. А от у другій половині місяця внаслідок активності атмосферних фронтів буде більше опадів.

погода Укргідрометцентр грудень Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні

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