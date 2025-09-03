Прогноз магнитных бурь на 3 сентября в Украине

Головная боль. Фото: Pexels

В среду, 3 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь в этот день не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне.

Магнитные бури 3 сентября — прогноз

На поверхности Солнца было зафиксировано две вспышки класса С, которые существенного влияния на Землю не имеют.

По прогнозам в течение для геомагнитное поле будет меняться, но солнечная активность останется умеренной, с небольшой вероятностью мощных вспышек класса X.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 3 сентября:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%

Количество солнечных пятен — 70

Специалисты напоминают, что даже относительно слабые колебания магнитосферы могут влиять на чувствительных людей, например, вызвать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, повышение артериального давления. Поэтому важно заботиться о своем состоянии в дни геомагнитных возмущений.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать баланс жидкости;

ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;

откажитесь от тяжелой пищи, отдавая предпочтение легким овощным и белковым блюдам;

старайтесь избегать стрессов и переутомления, больше отдыхайте;

проводите время на свежем воздухе и совершайте легкие прогулки;

нормализуйте режим сна, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время;

Медики советуют не игнорировать симптомы и при необходимости обращаться к врачу, особенно тем, кто имеет хронические заболевания.

