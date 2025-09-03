Видео
Магнитосферу "качает" — прогноз магнитных бурь на сегодня

Магнитосферу "качает" — прогноз магнитных бурь на сегодня

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:31
Прогноз магнитных бурь на 3 сентября в Украине
Головная боль. Фото: Pexels

В среду, 3 сентября, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако значительных магнитных бурь в этот день не прогнозируется. По данным наблюдений, в течение последних суток солнечная активность оставалась на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 3 сентября — прогноз

На поверхности Солнца было зафиксировано две вспышки класса С, которые существенного влияния на Землю не имеют.

По прогнозам в течение для геомагнитное поле будет меняться, но солнечная активность останется умеренной, с небольшой вероятностью мощных вспышек класса X.

null
Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 3 сентября:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 20%
  • Количество солнечных пятен — 70

Специалисты напоминают, что даже относительно слабые колебания магнитосферы могут влиять на чувствительных людей, например, вызвать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна, повышение артериального давления. Поэтому важно заботиться о своем состоянии в дни геомагнитных возмущений.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

  • Пейте больше чистой воды, чтобы поддерживать баланс жидкости;
  • ограничьте употребление кофе, алкоголя и энергетических напитков;
  • откажитесь от тяжелой пищи, отдавая предпочтение легким овощным и белковым блюдам;
  • старайтесь избегать стрессов и переутомления, больше отдыхайте;
  • проводите время на свежем воздухе и совершайте легкие прогулки;
  • нормализуйте режим сна, ложитесь и просыпайтесь в одно и то же время;

Медики советуют не игнорировать симптомы и при необходимости обращаться к врачу, особенно тем, кто имеет хронические заболевания.

Напомним, астросиноптики назвали самые опасные дни в сентябре, когда будут магнитные бури.

Также стало известно, какая будет погода в Украине в течение сентября.

