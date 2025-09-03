Прогноз магнітних бур на 3 вересня в Україні

Головний біль. Фото: Pexels

У середу, 3 вересня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур цього дня не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Магнітні бурі 3 вересня — прогноз

На поверхні Сонця було зафіксовано два спалахи класу С, які суттєвого впливу на Землю не мають.

За прогнозами впродовж для геомагнітне поле змінюватиметься, але сонячна активність залишиться помірною, із невеликою ймовірністю потужних спалахів класу X.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 3 вересня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%

Кількість сонячних плям — 70

Фахівці нагадують, що навіть відносно слабкі коливання магнітосфери можуть впливати на чутливих людей, наприклад, викликати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну, підвищення артеріального тиску. Тому важливо дбати про свій стан у дні геомагнітних збурень.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

пийте більше чистої води, щоб підтримувати баланс рідини;

обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;

відмовтеся від важкої їжі, віддаючи перевагу легким овочевим та білковим стравам;

намагайтеся уникати стресів і перевтоми, більше відпочивайте;

проводьте час на свіжому повітрі та робіть легкі прогулянки;

нормалізуйте режим сну, лягайте і прокидайтеся в один і той самий час;

Медики радять не ігнорувати симптоми та за потреби звертатися до лікаря, особливо тим, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні у вересні, коли будуть магнітні бурі.

Також стало відомо, яка буде погода в Україні впродовж вересня.