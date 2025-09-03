Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Магнітосферу "хитає" — прогноз магнітних бур на сьогодні

Магнітосферу "хитає" — прогноз магнітних бур на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 12:31
Прогноз магнітних бур на 3 вересня в Україні
Головний біль. Фото: Pexels

У середу, 3 вересня, магнітосфера Землі перебуватиме у збудженому стані, однак значних магнітних бур цього дня не прогнозується. За даними спостережень, протягом останньої доби сонячна активність залишалася на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Магнітні бурі 3 вересня — прогноз

На поверхні Сонця було зафіксовано два спалахи класу С, які суттєвого впливу на Землю не мають.

За прогнозами впродовж для геомагнітне поле змінюватиметься, але сонячна активність залишиться помірною, із невеликою ймовірністю потужних спалахів класу X.

null
Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 3 вересня:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 20%
  • Кількість сонячних плям — 70

Фахівці нагадують, що навіть відносно слабкі коливання магнітосфери можуть впливати на чутливих людей, наприклад,  викликати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну, підвищення артеріального тиску. Тому важливо дбати про свій стан у дні геомагнітних збурень.

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

  • пийте більше чистої води, щоб підтримувати баланс рідини;
  • обмежте вживання кави, алкоголю та енергетичних напоїв;
  • відмовтеся від важкої їжі, віддаючи перевагу легким овочевим та білковим стравам;
  • намагайтеся уникати стресів і перевтоми, більше відпочивайте;
  • проводьте час на свіжому повітрі та робіть легкі прогулянки;
  • нормалізуйте режим сну, лягайте і прокидайтеся в один і той самий час;

Медики радять не ігнорувати симптоми та за потреби звертатися до лікаря, особливо тим, хто має хронічні захворювання.

Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні у вересні, коли будуть магнітні бурі. 

Також стало відомо, яка буде погода в Україні впродовж вересня

космос Сонце магнітні бурі прогнози погане самопочуття
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації