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Магнитосфера Земли в неспокойном состоянии — магнитные бури

12 апреля 2025 11:35
Светлана Силенко - Редактор
Магнитные бури 12 апреля - на Солнце произошло две вспышки
Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Shutterstock
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 12 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли две вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 12 апреля

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 43.
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Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: iStock

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

  • соблюдать режим сна;
  • не забывать выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, какая погода будет в областях на Пасху.

А сегодня в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +7...+12 °С.

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