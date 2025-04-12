Магнитные бури 12 апреля - на Солнце произошло две вспышки

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: Shutterstock

В субботу, 12 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 апреля

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли две вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 12 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 43.

Девушка страдает из-за головной боли. Иллюстративное фото: iStock

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:

соблюдать режим сна;

не забывать выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

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