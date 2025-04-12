Магнитные бури 12 апреля - на Солнце произошло две вспышки

Магнитосфера Земли в неспокойном состоянии — магнитные бури
В субботу, 12 апреля, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 12 апреля
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне, на Солнце произошли две вспышки класса С — они практически не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 12 апреля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
- Количество солнечных пятен — 43.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для того, чтобы избежать негативных последствий магнитных бурь для здоровья, людям советуют придерживаться ряда советов:
- соблюдать режим сна;
- не забывать выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
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