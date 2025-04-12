Магнітні бурі 12 квітня — на Сонці сталося два спалахи

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Shutterstock

У суботу, 12 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера перебуватиме у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 квітня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися два спалахи класу С — вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 12 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 43.

Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: iStock

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

дотримуватися режиму сну;

не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

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