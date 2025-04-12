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Магнітосфера Землі в неспокійному стані — магнітні бурі сьогодні

12 квітня 2025 11:35
Світлана Силенко - Редактор
Магнітні бурі 12 квітня — на Сонці сталося два спалахи
Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: Shutterstock
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 12 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера перебуватиме у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися два спалахи класу С — вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 12 квітня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
  • Кількість сонячних плям — 43.
Як позбутися головного болю під час магнітних бур
Дівчина страждає через головний біль. Ілюстративне фото: iStock

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:

  • дотримуватися режиму сну;
  • не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, яка погода буде в областях на Великдень.

А сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме +7...+12 °С.

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