Магнітні бурі 12 квітня — на Сонці сталося два спалахи

Магнітосфера Землі в неспокійному стані — магнітні бурі сьогодні
У суботу, 12 квітня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас магнітосфера перебуватиме у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 12 квітня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні, на Сонці сталися два спалахи класу С — вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.
Сонячна активність на 12 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 10%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;
- Кількість сонячних плям — 43.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для того, аби уникнути негативних наслідків магнітних бур для здоров'я, людям радять дотримуватися низки порад:
- дотримуватися режиму сну;
- не забувати виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
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