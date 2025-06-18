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Магнитосфера Земли будет неспокойной — магнитные бури сегодня

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Дата публикации 18 июня 2025 13:34
Прогноз магнитных бурь на 18 июня - на Солнце произошло три вспышки
Женщина страдает из-за головной боли. Фото: Freepik
Ключові моменти Прогноз магнитных бурь на 18 июня Солнечная активность на 18 июня Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

В среду, 18 июня, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне: на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 18 июня

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.
  • Количество солнечных пятен — 51.
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Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины будет погода без осадков. В то же время только на востоке возможны небольшие осадки.

В Укргидрометцентре объяснили, что такие погодные условия вызваны областью повышенного атмосферного давления.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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