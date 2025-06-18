Прогноз магнитных бурь на 18 июня - на Солнце произошло три вспышки

Магнитосфера Земли будет неспокойной — магнитные бури сегодня
В среду, 18 июня, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 18 июня
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне: на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.
Солнечная активность на 18 июня
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.
- Количество солнечных пятен — 51.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, сегодня в большинстве областей Украины будет погода без осадков. В то же время только на востоке возможны небольшие осадки.
В Укргидрометцентре объяснили, что такие погодные условия вызваны областью повышенного атмосферного давления.
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