Прогноз магнитных бурь на 18 июня - на Солнце произошло три вспышки

Женщина страдает из-за головной боли. Фото: Freepik

В среду, 18 июня, на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз магнитных бурь на 18 июня

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне: на Солнце произошли две вспышки класса С и одна вспышка класса М1,1.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня. Солнечная активность будет с вероятностью вспышек класса Х.

Солнечная активность на 18 июня

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%.

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 75%.

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 30%.

Количество солнечных пятен — 51.

Головная боль у мужчины. Фото иллюстративное: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения влияния магнитных бурь на здоровье метеозависимым советуют придерживаться таких советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, сегодня в большинстве областей Украины будет погода без осадков. В то же время только на востоке возможны небольшие осадки.

В Укргидрометцентре объяснили, что такие погодные условия вызваны областью повышенного атмосферного давления.