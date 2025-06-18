Погода сьогодні, 18 червня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Чоловік йде вулицею під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на середу, 18 червня, повідомили синоптики. В цей день погоду більшості областей України визначатиме поле підвищеного тиску, тому переважатиме погода без опадів. Тільки на сході країни відчуватиметься вплив малоактивного атмосферного фронту, тому там можливі невеликі короткочасні дощі та грози.

Про це у вівторок, 17 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Не зважаючи на те, що до України надходитиме повітря з північного заходу, вдень воно добре прогріватиметься, дещо менше лише у північних і східних областях.

Температура вночі становила +11...+16 °С, на півдні країни до +20 °С. Вдень очікується +24...+29 °С, у північних та східних областях +21...+26 °С. В Карпатах вночі +5...+10 °С, вдень +19...+24 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва сьогодні мінлива хмарність. Без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становила +11...+16 °С, вдень очікується +21...+26 °С.

У Києві тим часом вночі близько +15 °С, вдень +24...+26 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 18 червня, вночі в Україні дощі пройшли на сході та південному сході, вдень та ввечері місцями будуть по півночі. Проте більша частина України належатиме сухій погоді. Вітер буде рвучким.

У Києві 18 червня без істотних опадів, ввечері ймовірний невеликий дощ. Вітер дутиме північно-західний, поривчастий. Протягом дня очікується +23...+24 °С.

Нагадаємо, що у Харкові та області сьогодні буде хмарною з проясненнями. Очікуються сильні грози.

Також ми повідомляли, що в Одесі буде мінлива хмарність, однак без жодних опадів. Температура води у морі дещо знизиться, що треба враховувати відпочивальникам, які планують купатися.