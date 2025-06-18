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Будет тепло, но на востоке дожди — прогноз погоды на сегодня

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Дата публикации 18 июня 2025 06:25
Погода сегодня, 18 июня, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Мужчина идет по улице под дождем. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какая погода будет в Украине 18 июня Прогноз погоды от Наталки Диденко

Прогноз погоды на среду, 18 июня, сообщили синоптики. В этот день погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков. Только на востоке страны будет ощущаться влияние малоактивного атмосферного фронта, поэтому там возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. 

Об этом во вторник, 17 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Несмотря на то, что в Украину будет поступать воздух с северо-запада, днем он будет хорошо прогреваться, несколько меньше только в северных и восточных областях.

Температура ночью составила +11...+16 °С, на юге страны до +20 °С. Днем ожидается +24...+29 °С, в северных и восточных областях +21...+26 °С. В Карпатах ночью +5...+10 °С, днем +19...+24 °С.

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Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составила +11...+16 °С, днем ожидается +21...+26 °С.

В Киеве тем временем ночью около +15 °С, днем +24...+26 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 18 июня, ночью в Украине дожди прошли на востоке и юго-востоке, днем и вечером местами будут по северу. Однако большая часть Украины будет принадлежать сухой погоде. Ветер будет порывистым.

В Киеве 18 июня без существенных осадков, вечером вероятен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-западный, порывистый. В течение дня ожидается +23...+24 °С.

Напомним, что в Харькове и области сегодня будет облачно с прояснениями. Ожидаются сильные грозы.

Также мы сообщали, что в Одессе будет переменная облачность, однако без осадков. Температура воды в море несколько снизится, что надо учитывать отдыхающим, которые планируют купаться.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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