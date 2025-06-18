Прогноз магнітних бур на 18 червня — на Сонці сталося три спалахи

Жінка страждає через головний біль. Фото: Freepik

У середу, 18 червня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур на 18 червня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні: на Сонці відбулися два спалахи класу С та один спалах класу М1,1.

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.

Сонячна активність на 18 червня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.

Кількість сонячних плям — 51.

Головний біль у чоловіка. Фото ілюстративне: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, сьогодні в більшості областей України буде погода без опадів. Водночас лише на сході можливі невеликі опади.

В Укргідрометцентрі пояснили, що такі погодні умови спричинені областю підвищеного атмосферного тиску.