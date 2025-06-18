Прогноз магнітних бур на 18 червня — на Сонці сталося три спалахи

Магнітосфера Землі буде неспокійною — магнітні бурі сьогодні
У середу, 18 червня, на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 18 червня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні: на Сонці відбулися два спалахи класу С та один спалах класу М1,1.
Очікується, що у середу геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність буде з ймовірністю спалахів класу Х.
Сонячна активність на 18 червня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 75%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 30%.
- Кількість сонячних плям — 51.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення впливу магнітних бур на здоров'я метеозалежним радять дотримуватися таких порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, сьогодні в більшості областей України буде погода без опадів. Водночас лише на сході можливі невеликі опади.
В Укргідрометцентрі пояснили, що такі погодні умови спричинені областю підвищеного атмосферного тиску.
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