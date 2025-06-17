Прогноз погоди на 18 травня - якою буде погода завтра

Дощі оминуть більшість областей — якою буде погода завтра
У середу, 18 червня, на більшій частині території України очікується суха та сонячна погода. Це станеться через область підвищеного атмосферного тиску.
Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 18 червня від Укргідрометеоцентра
Лише на сході країни збережеться вплив слабкого атмосферного фронту, що може спричинити короткочасні дощі та окремі грози.
Попри те, що в Україну надходитиме повітря з північного заходу, воно вдень добре прогріватиметься. Трохи нижчі температури прогнозують у північних та східних регіонах.
У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 °С, на півдні – до +20 °С. Вдень повітря прогріється до +24…+29 °С, а на півночі та сході буде дещо прохолодніше — +21…+26 °С. У Карпатах вночі очікується +5…+10 °С, вдень — +19…+24 °С.
Прогноз погоди на 18 червня від Наталки Діденко
Минулої ночі Київ перебував у майже штильових умовах — швидкість вітру не перевищувала 2 м/с, що сприяло накопиченню диму та смогу.
Проте зранку ситуація змінилася: вітер посилився до 11 м/с у поривах, сприяючи очищенню повітря над містом. Атмосферний фронт, що рухається з північного заходу, зокрема зі Скандинавії, приніс із собою не лише пориви вітру, а й дощову хмарність.
За прогнозом, у середу, 18 червня, в Україні дощі очікуються вночі на сході та південному сході країни, а вдень і ввечері — місцями на півночі. Водночас більшість областей залишатиметься під впливом сухої повітряної маси. У Києві суттєвих опадів не передбачається, лише ввечері можлива невелика злива. Температура повітря в столиці триматиметься в межах +23…+24 °C. Вітер — північно-західний, поривчастий.
У четвер, 19 червня, погодні умови суттєво не зміняться. А вже 20 червня очікується активізація атмосферних процесів: збільшення кількості опадів по всій країні та зниження температури.
Раніше ми повідомляли, що 18 червня в Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень очікується комфортне тепло, проте вночі буде досить прохолодно.
Також ми писали, що літо в 2025 році перевершить всі температурні рекорди і буде найспекотнішим.
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