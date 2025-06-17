Прогноз погоди на 18 травня - якою буде погода завтра

Люди на вулиці у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У середу, 18 червня, на більшій частині території України очікується суха та сонячна погода. Це станеться через область підвищеного атмосферного тиску.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр та Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 18 червня від Укргідрометеоцентра

Лише на сході країни збережеться вплив слабкого атмосферного фронту, що може спричинити короткочасні дощі та окремі грози.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Попри те, що в Україну надходитиме повітря з північного заходу, воно вдень добре прогріватиметься. Трохи нижчі температури прогнозують у північних та східних регіонах.

У нічні години стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +16 °С, на півдні – до +20 °С. Вдень повітря прогріється до +24…+29 °С, а на півночі та сході буде дещо прохолодніше — +21…+26 °С. У Карпатах вночі очікується +5…+10 °С, вдень — +19…+24 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Прогноз погоди на 18 червня від Наталки Діденко

Минулої ночі Київ перебував у майже штильових умовах — швидкість вітру не перевищувала 2 м/с, що сприяло накопиченню диму та смогу.

Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Проте зранку ситуація змінилася: вітер посилився до 11 м/с у поривах, сприяючи очищенню повітря над містом. Атмосферний фронт, що рухається з північного заходу, зокрема зі Скандинавії, приніс із собою не лише пориви вітру, а й дощову хмарність.

За прогнозом, у середу, 18 червня, в Україні дощі очікуються вночі на сході та південному сході країни, а вдень і ввечері — місцями на півночі. Водночас більшість областей залишатиметься під впливом сухої повітряної маси. У Києві суттєвих опадів не передбачається, лише ввечері можлива невелика злива. Температура повітря в столиці триматиметься в межах +23…+24 °C. Вітер — північно-західний, поривчастий.

У четвер, 19 червня, погодні умови суттєво не зміняться. А вже 20 червня очікується активізація атмосферних процесів: збільшення кількості опадів по всій країні та зниження температури.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми повідомляли, що 18 червня в Україну надходитиме повітря з північного заходу, вдень очікується комфортне тепло, проте вночі буде досить прохолодно.

Також ми писали, що літо в 2025 році перевершить всі температурні рекорди і буде найспекотнішим.