Погода в Україні 18 червня — точний прогноз від Укргідрометцентра

Юнак тримає парасольку під час сильного вітру. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 18 червня, буде переважно сухою з мінливою хмарністю та нічною прохолодою. Лише на сході можливі локальні короткочасні дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 18 червня

За прогнозами синоптиків, у середу на більшій частині території України буде сухо завдяки впливу поля підвищеного тиску. Лише на сході можливі локальні короткочасні дощі та грози через вплив малоактивного атмосферного фронту.

Незважаючи на те, що до країни надходитиме повітря з північного заходу, вдень очікується комфортне тепло, проте вночі буде досить прохолодно.

Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 °С, на півдні — до +20 °С.

Вдень повітря прогріється до +24…+29 °С, у північних і східних регіонах буде трохи свіжіше — там +21…+26 °С.

У Карпатах нічна температура становитиме +5…+10 °С, а вдень очікується +19…+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 18 червня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала українців про вітер, який прийде зі Скандинавії 18 червня.

Також ми розповідали, якою буде погода 18 червня у курортній Одесі.