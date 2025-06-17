Погода в Украине 18 июня — точный прогноз от Укргидрометцентра

Юноша держит зонтик во время сильного ветра. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 18 июня, будет преимущественно сухой с переменной облачностью и ночной прохладой. Лишь на востоке возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 18 июня

По прогнозам синоптиков, в среду на большей части территории Украины будет сухо благодаря влиянию поля повышенного давления. Лишь на востоке возможны локальные кратковременные дожди и грозы из-за влияния малоактивного атмосферного фронта.

Несмотря на то, что в страну будет поступать воздух с северо-запада, днем ожидается комфортное тепло, однако ночью будет достаточно прохладно.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 °С, на юге — до +20 °С.

Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, в северных и восточных регионах будет немного свежее — там +21...+26 °С.

В Карпатах ночная температура составит +5...+10 °С, а днем ожидается +19...+24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 18 июня. Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Наталка Диденко предупреждала украинцев о ветре, который придет из Скандинавии 18 июня.

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