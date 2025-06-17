Прогноз погоды на 18 мая - какой будет погода завтра

Люди на улице в теплую погоду. Фото: Новини.LIVE

В среду, 18 июня, на большей части территории Украины ожидается сухая и солнечная погода. Это произойдет из-за области повышенного атмосферного давления.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 18 июня от Укргидрометеоцентра

Только на востоке страны сохранится влияние слабого атмосферного фронта, что может вызвать кратковременные дожди и отдельные грозы.

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Несмотря на то, что в Украину будет поступать воздух с северо-запада, он днем будет хорошо прогреваться. Немного ниже температуры прогнозируют в северных и восточных регионах.

В ночные часы столбики термометров будут колебаться от +11 до +16 °С, на юге — до +20 °С. Днем воздух прогреется до +24...+29 °С, а на севере и востоке будет несколько прохладнее — +21...+26 °С. В Карпатах ночью ожидается +5...+10 °С, днем — +19...+24 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз погоды на 18 июня от Наталки Диденко

Прошлой ночью Киев находился в почти штилевых условиях — скорость ветра не превышала 2 м/с, что способствовало накоплению дыма и смога.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Однако утром ситуация изменилась: ветер усилился до 11 м/с в порывах, способствуя очищению воздуха над городом. Атмосферный фронт, движущийся с северо-запада, в частности из Скандинавии, принес с собой не только порывы ветра, но и дождливую облачность.

По прогнозу, в среду, 18 июня, в Украине дожди ожидаются ночью на востоке и юго-востоке страны, а днем и вечером — местами на севере. В то же время большинство областей будет оставаться под влиянием сухой воздушной массы. В Киеве существенных осадков не предвидится, лишь вечером возможен небольшой ливень. Температура воздуха в столице будет держаться в пределах +23...+24 °C. Ветер — северо-западный, порывистый.

В четверг, 19 июня, погодные условия существенно не изменятся. А уже 20 июня ожидается активизация атмосферных процессов: увеличение количества осадков по всей стране и снижение температуры.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы сообщали, что 18 июня в Украину будет поступать воздух с северо-запада, днем ожидается комфортное тепло, однако ночью будет достаточно прохладно.

Также мы писали, что лето в 2025 году превзойдет все температурные рекорды и будет самым жарким.