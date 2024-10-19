Магнитные бури 19 октября — прогноз для метеозависимых

Мужчина чувствует головную боль. Фото Freepik

Магнитные бури в субботу, 19 октября, не ожидаются. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 19 октября

За последние 24 часа уровень солнечной активности оставался умеренным. За это время на Солнце произошло девять вспышек класса С, которые, как правило, не оказывают значительного влияния на нашу планету.

В субботу ожидается, что геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного состояния. Вероятно, солнечная активность останется на умеренном уровне с незначительным риском возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 октября

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 40.

Женщина страдает от головных болей. Фото: Freepik

Какие симптомы возникают при магнитной буре

Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.

Как уберечься от магнитных бурь

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;

уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;

соблюдать распорядок дня;

больше гулять и получать положительные эмоции;

регулярно и правильно питаться;

больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;

спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, погода в Украине 19 октября будет солнечной, но холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Также синоптики предупреждают украинцев о тумане.