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Магнитосфера Земли активизируется — чего ждать метеозависимым сегодня

19 октября 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 19 октября — прогноз для метеозависимых
Мужчина чувствует головную боль. Фото Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитные бури в субботу, 19 октября, не ожидаются. Однако магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние 24 часа уровень солнечной активности оставался умеренным. За это время на Солнце произошло девять вспышек класса С, которые, как правило, не оказывают значительного влияния на нашу планету.

В субботу ожидается, что геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного состояния. Вероятно, солнечная активность останется на умеренном уровне с незначительным риском возникновения вспышки класса X.

Солнечная активность на 19 октября

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
  • Количество солнечных пятен — 40.
головная боль
Женщина страдает от головных болей. Фото: Freepik

Какие симптомы возникают при магнитной буре

Метеозависимые люди и страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы во время магнитных бурь или нестабильного геомагнитного поля чаще всего жалуются на апатию, ухудшение самочувствия, тревожность и раздражительность, ухудшение сна, перепады настроения и давления, головную боль, ломоту в суставах и обострение болезней.

Как уберечься от магнитных бурь

Существуют также способы, которые могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь на здоровье:

  • избегать злоупотребления кофеином, табаком и алкоголем;
  • уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку;
  • соблюдать распорядок дня;
  • больше гулять и получать положительные эмоции;
  • регулярно и правильно питаться;
  • больше отдыхать и избегать тяжелого физического труда;
  • спать не менее 7-8 часов в сутки.

Напомним, погода в Украине 19 октября будет солнечной, но холодной. В некоторых регионах ожидается дождь.

Также синоптики предупреждают украинцев о тумане.

космос Солнце Земля магнитные бури головная боль

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