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Магнітосфера Землі активізується — чого чекати метеозалежним сьогодні

19 жовтня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 19 жовтня — прогноз для метеозалежних
Чоловік відчуває головний біль. Фото Freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітні бурі у суботу, 19 жовтня, не очікуються. Проте магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останніх 24 годин рівень сонячної активності залишався помірним. За цей час на Сонці сталося дев’ять спалахів класу С, які, як правило, не мають значного впливу на нашу планету.

В суботу очікується, що геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного стану. Ймовірно, сонячна активність залишиться на помірному рівні, з незначним ризиком виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 жовтня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 40.
Головний біль
Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Які симптоми виникають при магнітній бурі

Метеозалежні люди й ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи під час магнітних бур чи нестабільного геомагнітного поля найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб. 

Як вберегтися від магнітних бур

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

  • уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;
  • зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • більше гуляти та отримувати позитивні емоції;
  • регулярно й правильно харчуватися;
  • більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;
  • спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, погода в Україні 19 жовтня буде сонячною, але холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Також синоптики попереджають українців про туман.

космос Сонце Земля магнітні бурі головний біль

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