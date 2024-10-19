Магнітні бурі 19 жовтня — прогноз для метеозалежних

Чоловік відчуває головний біль. Фото Freepik

Магнітні бурі у суботу, 19 жовтня, не очікуються. Проте магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 19 жовтня

Протягом останніх 24 годин рівень сонячної активності залишався помірним. За цей час на Сонці сталося дев’ять спалахів класу С, які, як правило, не мають значного впливу на нашу планету.

В суботу очікується, що геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного стану. Ймовірно, сонячна активність залишиться на помірному рівні, з незначним ризиком виникнення спалаху класу X.

Сонячна активність на 19 жовтня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 40.

Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Які симптоми виникають при магнітній бурі

Метеозалежні люди й ті, хто страждає на хронічні хвороби серцево-судинної системи під час магнітних бур чи нестабільного геомагнітного поля найчастіше скаржаться на апатію, погіршене самопочуття, тривожність та дратівливість, погіршення сну, перепади настрою та тиску, головний біль, ломоту у суглобах та загострення хвороб.

Як вберегтися від магнітних бур

Існують також способи, які можуть допомогти зменшити негативний вплив магнітних бур на здоров’я:

уникати зловживання кофеїном, тютюном і алкоголем;

зменшити фізичне та психоемоційне навантаження;

дотримуватися розпорядку дня;

більше гуляти та отримувати позитивні емоції;

регулярно й правильно харчуватися;

більше відпочивати та уникати важкої фізичної праці;

спати не менше 7-8 годин на добу.

Нагадаємо, погода в Україні 19 жовтня буде сонячною, але холодною. У деяких регіонах очікуються дощі.

Також синоптики попереджають українців про туман.