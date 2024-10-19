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Похолодання, дощ та туман — прогноз погоди в Україні на сьогодні

19 жовтня 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Синоптики прогнозують сьогодні похолодання та дощі в Україні
Люди на вулиці восени. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 19 жовтня, буде сонячною, але холодною. У деяких регіонах очікуються дощі та тумани.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 19 жовтня

За даними метеорологів, в південно-східних регіонах очікується невеликий дощ. Вранці на заході країни, а також у Житомирській та Вінницькій областях місцями спостерігатиметься туман.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях — південно-східний, швидкістю 5-10 м/с. 

Вдень по всій країні прогнозується +7...+12 °C, на Закарпатті — до +16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко

За словами синоптика, сьогодні в України очікується суха погода, однак дощі ймовірні на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, в Криму та на Дніпропетровщині.

У західних областях водіям треба бути уважними: прогнозуються тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів.

Вдень на сході, зокрема в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях та в Криму буде +6…+9 °C.

Найтепліша погода очікується на заході та в Одеській області, де вдень температура сягатиме +11…+15 °C. У решті регіонів середня температура +8…+12 °C.

карта погоди
Карта температур станом на 09:00 19 жовтня. Фото: Ventusky

Погода у Києві 19 жовтня

У Києві у суботу, 19 жовтня, буде прохолодно. Вдень температура підніметься до +10…+11 °C. 

Раніше ми повідомляли, що ураган "Мілтон", який обрушився на штат Флорида в США, завдав збитків на десятки мільярдів доларів. Понад три мільйони людей залишилися без електропостачання через стихію.

Також ми писали, що в Україні протягом тижня, 14-20 жовтня, очікується місцями хмарна та дощова погода.

погода в Україні погода синоптик Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди

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