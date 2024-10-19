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Похолодание, дождь и туман — прогноз погоды в Украине на сегодня

19 октября 2024 05:05
Светлана Силенко - Редактор
Синоптики прогнозируют сегодня похолодание и дожди в Украине
Люди на улице осенью. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине сегодня, 19 октября, будет солнечной, но холодной. В некоторых регионах ожидается дождь и туман. 

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 19 октября

По данным метеорологов, в юго-восточных регионах ожидается дождь. Утром на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях местами будет туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.

Днем по всей стране прогнозируется +7...+12°C, в Закарпатье — до +16°C.

Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр
Прогноз погоды в Украине на 19 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

По словам синоптика, сегодня в Украине ожидается сухая погода, однако дожди возможны на Луганщине, Донетчине, Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине.

В западных областях водителям следует быть внимательными: прогнозируются туманы со снижением видимости до 300-500 метров.

Днем на востоке, в частности, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет +6…+9 °C.

Самая теплая погода ожидается на западе и в Одесской области, где днем температура составит +11…+15 °C. В остальных регионах средняя температура +8…+12 °C.

карта погоды
Карта температур на 09:00 19 октября. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 19 октября

В Киеве в субботу, 19 октября, будет прохладно. Днем температура поднимется до +10…+11°C.

Ранее мы сообщали, что обрушившийся на штат Флорида в США ураган "Милтон" нанес ущерб на десятки миллиардов долларов. Более трех миллионов человек остались без электроснабжения из-за стихии.

Также мы писали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.

погода в Украине погода синоптик Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды

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