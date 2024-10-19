Синоптики прогнозируют сегодня похолодание и дожди в Украине

Похолодание, дождь и туман — прогноз погоды в Украине на сегодня
Погода в Украине сегодня, 19 октября, будет солнечной, но холодной. В некоторых регионах ожидается дождь и туман.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 19 октября
По данным метеорологов, в юго-восточных регионах ожидается дождь. Утром на западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях местами будет туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, скоростью 5-10 м/с.
Днем по всей стране прогнозируется +7...+12°C, в Закарпатье — до +16°C.
Прогноз от Наталки Диденко
По словам синоптика, сегодня в Украине ожидается сухая погода, однако дожди возможны на Луганщине, Донетчине, Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине.
В западных областях водителям следует быть внимательными: прогнозируются туманы со снижением видимости до 300-500 метров.
Днем на востоке, в частности, в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет +6…+9 °C.
Самая теплая погода ожидается на западе и в Одесской области, где днем температура составит +11…+15 °C. В остальных регионах средняя температура +8…+12 °C.
Погода в Киеве 19 октября
В Киеве в субботу, 19 октября, будет прохладно. Днем температура поднимется до +10…+11°C.
Ранее мы сообщали, что обрушившийся на штат Флорида в США ураган "Милтон" нанес ущерб на десятки миллиардов долларов. Более трех миллионов человек остались без электроснабжения из-за стихии.
Также мы писали, что в Украине в течение недели 14-20 октября ожидается местами облачная и дождливая погода.
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