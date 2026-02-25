Магнитные бури 25 февраля — к чему готовиться

Влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В среду, 25 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Тем не менее метеозависимым людям рекомендуется уделить особое внимание своему самочувствию и состоянию здоровья в течение дня.

Прогноз магнитных бурь на 25 февраля

Итак, в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса и небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 25 февраля

Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;

Количество солнечных пятен — 0.

Прогноз магнитных бурь. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

головная боль и ощущение давления в висках;

головокружение и общая слабость;

быстрая усталость, сонливость или бессонница;

раздражительность, тревожность, перепады настроения;

снижение концентрации внимания;

перепады артериального давления;

обострение хронических заболеваний.

Что ждать от погоды метеозависимым

Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Украине 25 февраля. Следовательно, теплее всего сегодня днем будет на Закарпатье и в южной части Украины.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей Украины 25 февраля.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала подробности о потеплении и настоящей весне, которые накроют Украину в конце февраля.