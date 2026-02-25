Магнитные бури 25 февраля — к чему готовиться

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым
В среду, 25 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Тем не менее метеозависимым людям рекомендуется уделить особое внимание своему самочувствию и состоянию здоровья в течение дня.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 25 февраля
Итак, в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса и небольшой вероятностью вспышек M-класса.
Солнечная активность на 25 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
- Количество солнечных пятен — 0.
Как магнитные бури влияют на здоровье
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.
Возможные симптомы во время магнитных бурь:
- головная боль и ощущение давления в висках;
- головокружение и общая слабость;
- быстрая усталость, сонливость или бессонница;
- раздражительность, тревожность, перепады настроения;
- снижение концентрации внимания;
- перепады артериального давления;
- обострение хронических заболеваний.
Что ждать от погоды метеозависимым
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Украине 25 февраля. Следовательно, теплее всего сегодня днем будет на Закарпатье и в южной части Украины.
В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей Украины 25 февраля.
Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала подробности о потеплении и настоящей весне, которые накроют Украину в конце февраля.
Читайте Новини.LIVE!