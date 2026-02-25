Видео
Україна
Видео

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Магнитные бури сегодня — к чему готовиться метеозависимым

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 12:29
Магнитные бури 25 февраля — к чему готовиться
Влияние магнитных бурь на самочувствие людей. Фото: коллаж Новини.LIVE

В среду, 25 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Тем не менее метеозависимым людям рекомендуется уделить особое внимание своему самочувствию и состоянию здоровья в течение дня.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Meteoprog.

Прогноз магнитных бурь на 25 февраля

Итак, в течение последних 24 часов солнечная активность была на очень низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошла одна вспышка класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня. Солнечная активность будет очень низкой с вероятностью вспышек C-класса и небольшой вероятностью вспышек M-класса.

Солнечная активность на 25 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%;
  • Количество солнечных пятен — 0.
Магнітні бурі 25 лютого
Прогноз магнитных бурь. Скриншот: solarmeteo.ukalendar.com

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания. В то же время своевременные предупреждения о повышенной солнечной активности помогают подготовиться и снизить риск инфарктов и инсультов в опасные дни.

Возможные симптомы во время магнитных бурь:

  • головная боль и ощущение давления в висках;
  • головокружение и общая слабость;
  • быстрая усталость, сонливость или бессонница;
  • раздражительность, тревожность, перепады настроения;
  • снижение концентрации внимания;
  • перепады артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний.

Что ждать от погоды метеозависимым

Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Украине 25 февраля. Следовательно, теплее всего сегодня днем будет на Закарпатье и в южной части Украины.

В то же время синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках в виде дождя и мокрого снега в большинстве областей Украины 25 февраля.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала подробности о потеплении и настоящей весне, которые накроют Украину в конце февраля.

погода магнитные бури головная боль метеозависимость плохое самочувствие
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
